Henüz 2 yaşında DMD teşhisi konulan Alihan, kas erimesi nedeniyle günlük yaşamda büyük zorluklar yaşıyor. Ayakkabılarını tek başına giyemeyen, okulda merdivenleri çıkmakta güçlük çeken Alihan, buna rağmen hâlâ yürüyebilen en büyük DMD hastalarından biri olarak yaşam mücadelesini sürdürüyor. “Çocukluğumu yaşayamadım, gençliğimi yaşamak istiyorum” diyerek en büyük arzusunu dile getiren Alihan’ın tedavisi, milyonlarca liralık maliyet nedeniyle yalnızca kampanyalar aracılığıyla mümkün olabiliyor. Bu nedenle Ödemiş Milli Fuarı’nda açılan stant, hem tedaviye katkı sağlamak hem de kamuoyunda farkındalık oluşturmak amacıyla kurulmuştu.

Standın zarar görmesi fuar alanında tepkiyle karşılandı. Vatandaşlar, bir çocuğun yaşam mücadelesine destek olmak için kurulan stantta böyle bir olayın yaşanmasının kabul edilemez olduğunu belirtti. Olay sonrası zarar gören materyallerin yenilenmesi için çalışmalar başlatıldı ve standın fuar süresince Alihan için destek çağrılarına devam edeceği bildirildi.

Saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin tespiti için güvenlik önlemlerinin artırılması bekleniyor. Kamuoyu, Ödemiş’in evladı Alihan’ın umudu için açılan standı hedef alan bu çirkin olayın bir an önce aydınlatılmasını talep ediyor.

Sizler de destek olmak isterseniz sosyal medya üzerinden

@alihandmd

@dmdalihan hesaplarını takip edebilirsiniz.