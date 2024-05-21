Şimşek, döviz alımları olmasaydı liranın 20’li seviyelere kadar düşebileceğini ifade etti. Bu adımın, Türkiye'nin rezervlerini güçlendirmek için gerekli olduğunu vurguladı.

Döviz Alımları ve Rezerv Artışı

Merkez Bankası'nın piyasadan döviz alımları, Türk lirasının aşırı değerlenmesini engelledi. Şimşek, "Merkez Bankamız gelen dövizi satın almasaydı, lira nominal olarak değer kazanacaktı," dedi. Rezervlerin biriktirilmesinin önemine dikkat çeken Şimşek, Türkiye'nin rezerv pozisyonunu güçlendirmesi gerektiğini belirtti.

Enflasyonla Mücadele

Bu yıl vergi artışı yapılmayacağını açıklayan Şimşek, enflasyonu düşürmekte kararlı olduklarını belirtti. Hedeflerinin gelecek yıl enflasyonu %14’e, bir sonraki yıl ise tek haneye düşürmek olduğunu söyledi. Enflasyonun düşmesiyle birlikte gelir dağılımının iyileşeceğini, işçi ve emeklilerin korunacağını, fonlama maliyetlerinin düşeceğini ve sanayici ile üreticinin destekleneceğini vurguladı.

Altyapı Yatırımları ve Kamu Harcamaları

Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi ile yatırımların verimli alanlara aktarılacağını belirten Şimşek, önemli sanayi üslerini limanlara bağlamanın öncelikleri arasında olduğunu söyledi. Rekabet gücünü artırmak ve karbon ayak izini düşürmek istediklerini belirtti. Ayrıca, deprem harcamaları dışında disiplin ve harcama kontrolüne önem verileceğini ifade etti.

FATF Gri Listesinden Çıkış

Şimşek, Financial Action Task Force (FATF) tarafından Türkiye’nin eylem planının başarıyla uygulandığını ve gri listeden çıkış sürecinin başlatılabileceğini belirtti. Bu konuda siyasi sahiplenmenin önemine dikkat çekti ve her halükarda listeden çıkacaklarını ifade etti.

Makroekonomik Dengesizlikler

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye’nin notunu artırdığını belirten Şimşek, ekonomide büyümenin daha sürdürülebilir ve dengeli hale geldiğini söyledi. Bütçe disiplini, fon akışındaki artış, dış denge ve rezervlerdeki iyileşmelerin ekonomik programa olan güveni pekiştirdiğini ifade etti.

Swap İşlemleri

Swap işlemlerine izin verme konusunda temkinli olduklarını belirten Şimşek, bu duruşun aşırı oynaklıkları önlemek amacıyla olduğunu söyledi. Önümüzdeki dönemde swap işlemleri için adım atılacağını ve uzun vadeli pozisyonların önceliklendireceğini belirtti.

Türk Lirasının Değerlenmesi

Türk lirasında aşırı bir değerlenme öngörmediklerini belirten Şimşek, ihracatçıların endişe etmemesi gerektiğini ve her türlü desteğin devam edeceğini vurguladı. Hükümetin kur hedefi olmadığını, piyasa mekanizmasının daha efektif çalıştığını ve rezervlerin güçlendirilmesine odaklandıklarını belirtti.

Döviz Satışları

Seçim sonrası dönemde vatandaşların döviz satıp TL aldığını belirten Şimşek, "31 Mart yerel seçimleri öncesi dolar/TL kuruna yönelik spekülasyonlar yapıldı. Ancak, 1 Nisan’dan bu yana Türkiye’deki gerçek ve tüzel kişiler 12 milyar doları satıp Türk lirası aldılar," dedi.