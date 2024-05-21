Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emeklileri sevindiren bir karara imza attı. Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte emekli maaşları öne çekilirken, maaşlara 3 bin TL'lik bayram ikramiyesi de eklendi. Bu karar, 16 milyondan fazla emeklinin bayram öncesi rahat bir nefes almasını sağlayacak.

Erken Ödeme ve İkramiye Detayları

Ödeme Tarihleri: Normalde 17-26 Haziran arasında yapılacak olan emekli maaş ödemeleri, bu yıl Kurban Bayramı nedeniyle 10-14 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Normalde 17-26 Haziran arasında yapılacak olan emekli maaş ödemeleri, bu yıl Kurban Bayramı nedeniyle 10-14 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Bayram İkramiyesi: 2018 yılından bu yana yılda iki kez ödenen bayram ikramiyeleri, bu yıl Haziran ayında maaşlarla birlikte hesaplara yatırılacak.

2018 yılından bu yana yılda iki kez ödenen bayram ikramiyeleri, bu yıl Haziran ayında maaşlarla birlikte hesaplara yatırılacak. Ödeme Takvimi: Emeklilerin sayısının fazla olması nedeniyle, ödemeler emeklilerin statülerine göre farklı tarihlerde yapılacak. Detaylı takvim, SGK tarafından duyurulacak.

Emekliler İçin Büyük Rahatlama

Emekli maaşlarının ve bayram ikramiyesinin öne çekilmesi, emekliler için büyük bir rahatlama sağlayacak. Bayram öncesi harcamaların artması ve ekonomik zorlukların yaşanabileceği bu dönemde, erken ödeme ve ikramiye desteği emeklilerin yüzünü güldürecek.

Emekliler Ne Diyor?

Emekliler, maaş ve ikramiye ödemelerinin öne çekilmesinden memnuniyet duyuyor. Özellikle bayram hazırlıkları için maddi destek sağlaması açısından bu kararın önemli olduğunu belirtiyorlar.