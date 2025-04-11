Bakan Yılmaz Tunç, Kütahya Adalet Sarayı açılışında Türkiye’nin yargı reformlarını ve dijitalleşme adımlarını kamuoyuyla paylaştı.

Adalet Bakanı Tunç: Türkiye'de yargı reformları hız kazandı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kütahya’da yapımı tamamlanan modern Adalet Sarayı’nın açılışı kapsamında yaptığı konuşmada, Türkiye’de adalet hizmetlerinde yaşanan kapsamlı dönüşümleri ve reform süreçlerini değerlendirdi. Yeni adalet sarayları, dijitalleşme projeleri, artan insan kaynağı ve hukuk eğitiminde yapılan düzenlemelerle birlikte yargı sisteminin daha etkin, erişilebilir ve hızlı hale geldiğini vurguladı.

382 bağımsız adalet sarayı hizmet veriyor

Bakan Tunç, yeni yapının hizmete girmesiyle Türkiye genelinde hizmet veren bağımsız adalet sarayı sayısının 382’ye yükseldiğini belirtti. 2002 yılında yalnızca 78 adalet binası bulunduğunu hatırlatan Tunç, geçmişte apartman dairelerinde verilen hizmetin bugün donanımlı adliye binalarına dönüştüğünü söyledi.

UYAP ve e-tebligatla dijital dönüşüm

Konuşmasında yargı sisteminin dijitalleşmesine de değinen Tunç, UYAP, elektronik duruşma ve elektronik tebligat sistemlerinin hem zaman hem maliyet açısından büyük tasarruf sağladığını söyledi. Bugüne kadar 276 milyon e-tebligat gönderimi gerçekleştirildiğini vurgulayan Bakan, bu sistemin çevre dostu niteliğine de dikkat çekti.

Yargı kadrosunda nitelikli artış

2002’de 9.349 olan hâkim-savcı sayısının bugün 25.695’e ulaştığını ifade eden Tunç, yalnızca son iki yılda 3.369 yeni yargı mensubunun göreve başladığını aktardı. Ayrıca yeni uygulamaya geçen hâkim-savcı yardımcılığı sistemiyle mesleğe daha donanımlı kişilerin kazandırılmasının hedeflendiğini belirtti.

Mahkeme sayısı arttı, ihtisaslaşma öne çıktı

Son bir yılda 2.623 yeni mahkeme kurularak toplam sayı 8.632’ye çıkarıldı. Bakan Tunç, ihtisaslaşma sayesinde yargı süreçlerinin daha verimli ilerlediğini kaydetti.

Hukuk eğitimine kalite düzenlemeleri

Hukuk fakültelerine girişte başarı sıralaması şartı getirileceğini açıklayan Bakan, ikinci öğretimin kaldırılacağını ve meslek lisesinden geçişin sona ereceğini ifade etti. Bu düzenlemelerin hedefi, hukuk eğitiminde kaliteyi yükseltmek.

Arabuluculukta yüksek başarı oranı

2013’te başlatılan arabuluculuk sisteminin bugüne kadar 7 milyondan fazla dosyada uygulandığını ve 4.5 milyonunun uzlaşmayla sonuçlandığını belirten Tunç, yüzde 65’lik başarı oranının sistemi daha da cazip hale getirdiğini söyledi.

Açılış dualarla yapıldı

Kütahya Adalet Sarayı’nın açılışı, protokol üyelerinin katılımıyla dualar eşliğinde kurdele kesilerek gerçekleştirildi. Açılış sonrası yeni binanın teknik altyapısı ve kullanım alanları incelendi.