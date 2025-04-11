Kemalpaşa ve Bağyurdu otobüsçü kooperatifleri arasında imzalanan protokolle İZTAŞIT sistemine geçiş resmen başladı.

Kemalpaşa’da İZTAŞIT protokolü imzalandı

Kemalpaşa ve Bağyurdu Otobüsçüler Kooperatifleri, uzun süredir yürütülen görüşmelerin ardından İZTAŞIT sistemine geçiş konusunda anlaşmaya vardı. Taraflar arasında imzalanan protokol ile İzmir’in toplu ulaşım altyapısında Kemalpaşa için yeni bir dönem başlamış oldu.

Tören geniş katılımla gerçekleşti

Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen’in ev sahipliğinde gerçekleşen imza törenine, İlçe Kaymakamı Musa Sarı, kooperatif başkanları ve çok sayıda şoför esnafı katıldı. Protokol ile birlikte İZTAŞIT sürecinin resmi olarak başladığı belirtildi.

Hedef 2026: Kurumsal ulaşım dönemi

Kooperatif temsilcileri, İZTAŞIT süreciyle birlikte daha kurumsal, düzenli ve kaliteli ulaşım hizmeti sunmayı amaçladıklarını vurguladı. 2026 yılı itibarıyla dolmuşların yerini İZTAŞIT araçlarının alması, biniş sistemlerinin de dijitalleşmesi bekleniyor.

Başkan Türkmen: “Kurumsallaşma sürecimiz hız kazanıyor”

Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Kemalpaşa’nın kabuğunu kırması ve kurumsallaşma sürecini tamamlaması için attığımız adımlar arasında İZTAŞIT önemli bir yere sahip. Özellikle Kaymakamımız Sayın Musa Sarı’ya desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum.” Güzelbahçe’ye yeni bir soluk: Oyun parkı ve Sevgi Yolu hizmete açıldı

Kaymakam Sarı: “Halkımıza hayırlı olsun”

Kemalpaşa Kaymakamı Musa Sarı ise, “İZTAŞIT, Kemalpaşa halkı için önemli bir gelişme. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun” açıklamasında bulundu.

İZTAŞIT geçiş süreci kapsamında ESHOT ile de teknik ve idari görüşmelerin sürdüğü aktarıldı.