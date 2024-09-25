Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, Eğitim Mahallesi'nde gerçekleştirilen çalışmaları yerinde inceleyerek vatandaşlarla bir araya geldi. Ata Caddesi'nde esnaf ziyaretleri de yapan Yiğit, “Balçova'nın geleceği için durmaksızın çalışıyoruz” dedi.

Yiğit: “Taleplerinizi Karşılamak İçin Buradayız”

Eğitim Mahallesi'nde incelemelerde bulunan Başkan Onur Yiğit, Mahalle Muhtarı Sami Koçyiğit ile görüşerek bölgede yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Vatandaşların taleplerini dinleyen Yiğit, özellikle temizlik ve altyapı konularında titizlikle çalıştıklarını belirtti. Başkan Yiğit, “Hemşerilerimiz bir bölgede parke taş olan yolun asfaltlanmasını istedi. En kısa sürede bu talebi yerine getireceğiz. Diğer tüm istekleri de dikkate alacağız. Balçova'yı daha yaşanabilir bir yer yapmak için yola çıktık ve bu hedefe ulaşmak için aralıksız çalışacağız” ifadelerini kullandı.

Başkan Onur Yiğit, daha sonra Ata Caddesi’nde esnaf ziyaretleri gerçekleştirerek bölgedeki ticaret hayatının nabzını tuttu. Esnafların önerilerini dinleyen ve sorunlarına çözüm bulma sözü veren Yiğit, “Halkımızın mutluluğu bizim önceliğimiz. Balçova’mızı daha güzel bir kent yapmak için durmadan çalışacağız” dedi.