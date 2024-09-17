Balıkesir’in Edremit ilçesinde jandarma ekipleri, sağlığı tehlikeye sokacak şekilde üretilen sahte gıda ürünlerine yönelik büyük bir operasyon düzenledi. İl Jandarma Komutanlığı ve Edremit İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün ortak çalışmaları sonucunda, iki şüphelinin ucuz palm ve soya yağlarına zeytinyağı aroması ve endüstriyel boya katarak sahte zeytinyağı ürettikleri tespit edildi.

Yapılan operasyonda, 19 bin 500 litre sahte zeytinyağı ve 100 kilogram sahte bal ele geçirildi. Piyasa değeri yaklaşık 7 milyon 800 bin TL olan bu sahte ürünlerin piyasaya sürülmek üzere olduğu anlaşıldı. Şüphelilerin yakalandığı ve haklarında adli işlemler başlatıldığı bildirildi.

Yetkililer, halk sağlığını koruma amacıyla bu tür operasyonların devam edeceğini belirtti.