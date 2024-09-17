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Operasyonda Y.B. (44), H.B. (24), Y.B. (26) ve A.U. (21) gözaltına alındı.

Aramalarda 22 ruhsatsız tabanca, 14 pompalı tüfek, 51 şarjör ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, silah ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma kapsamında Bornova ve Konak ilçelerinde dört şüphelinin ev ve iş yerlerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

İzmir'de yasa dışı silah ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltı na alınan dört şüpheliden üçü tutuklandı.

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