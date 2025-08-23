Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İzmir’den İstanbul’a yasa dışı yollarla göçmen taşıyan bir organizatöre yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 5 yabancı uyruklu şahıs yakalanırken, sürücü H.M. hakkında adli işlem başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Bursa Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, 34 plakalı bir araçla yabancı uyruklu şahısların ücret karşılığında taşınacağı yönünde bilgi aldı. Ekipler, 22 Ağustos Cuma günü saat 21.30 civarında İstanbul Otoyolu Bursa gişelerinde aracı durdurdu.

Araçta sürücü H.M.’nin yanı sıra toplam 5 yabancı uyruklu şahsın bulunduğu tespit edildi. Yapılan incelemede şahıslardan birinin kimliksiz ve yasal kalış hakkı olmayan bir kişi olduğu, diğer 4 kişinin ise farklı illere kayıtlı geçici koruma kimlik belgesine sahip olduğu belirlendi.

İfadelerinin ardından yabancı uyruklu şahıslar, İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi. Söz konusu şahısların, İzmir’den İstanbul’a gitmek için sürücü H.M.’ye toplam 8 bin lira ödeyeceklerini beyan ettikleri öğrenildi.

Gözaltına alınan sürücü ve araç sahibi H.M., hazırlanan tahkikat evraklarıyla birlikte adli makamlara sevk edildi.