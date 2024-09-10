Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde yaşayan 81 yaşındaki Alzheimer hastası Y.D., evinden ayrıldıktan 10 saat sonra sağ olarak bulundu. Jandarma ve köy halkının büyük çabasıyla gerçekleştirilen arama, yaşlı adamın sağlıklı bir şekilde ailesine teslim edilmesiyle sonuçlandı.

Arama çalışmaları

Bigadiç ilçesi Işıklar Mahallesi'nde yaşayan 81 yaşındaki Alzheimer hastası Y.D., Pazartesi günü saat 12.00 sularında evinden habersiz bir şekilde ayrıldı. Ailesinin durumu fark etmesiyle birlikte, aynı gün saat 19.30'da Bigadiç İlçe Jandarma Komutanlığı'na kayıp ihbarı yapıldı. Hemen harekete geçen jandarma ekipleri, arama çalışmalarına başladı.

Ekiplerin çabası

Arama çalışmaları, 8 jandarma asayiş timi, bir AFAD arama kurtarma ekibi, bir iz takip köpeği ve köy halkından oluşan toplam 83 personel tarafından yürütüldü. Yapılan titiz çalışmalar sonucunda, Y.D. saat 22.30 sıralarında meskun mahalden 3 kilometre uzaklıkta, Işıklar Mahallesi Topun mevkiinde sağ olarak bulundu.

Sağlık Kontrolleri ve Aileye Teslim: Bulunduğu bölgeye 112 sağlık ekipleri çağrıldı ve Y.D.'ye gerekli sağlık kontrolleri yapıldı. Sağlık durumu stabil olan yaşlı adam, ailesine teslim edilmeden önce gerekli tıbbi müdahaleler yapıldı.

Y.D.'nin bulunması, jandarma ve arama ekiplerinin özverili çalışmaları sayesinde mümkün oldu. Ailesi, kayıp yaşlılarının sağ salim bulunmasından dolayı büyük bir rahatlama yaşadı.