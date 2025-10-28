Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Sındırgı’da meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem sonrası yaptığı açıklamada, 3 ev ve 1 dükkanın yıkıldığını, 22 yaralıdan 4’ünün taburcu edildiğini duyurdu. Vali Ustaoğlu, “Can kaybımız yok, tüm ekiplerimiz sahada” dedi.

“Can kaybı yok, 3 ev ve 1 dükkan yıkıldı”

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede hasar tespit ve yardım çalışmaları sürüyor. Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, deprem sonrası son duruma ilişkin basına açıklamalarda bulundu.

Vali Ustaoğlu, herhangi bir can kaybının yaşanmadığını belirterek, “Sındırgı merkezde daha önceki depremde ağır hasar alan ve içinde kimsenin yaşamadığı 3 bina yıkıldı. Ayrıca 2 katlı bir dükkan yıkıldı, orada da can kaybı yok” dedi.

22 yaralıdan 4’ü taburcu edildi

Depremde panik nedeniyle yaralanan 22 vatandaşın hastanelere başvurduğunu aktaran Ustaoğlu, “Hastanelere müracaat eden 22 vatandaştan 4’ü taburcu oldu. Diğer 18 yaralının da hayati tehlikesi bulunmuyor” ifadelerini kullandı.

“Ekiplerimiz vatandaşlarımızın yanında”

Depremin ardından tüm kamu kurumlarının seferber olduğunu belirten Ustaoğlu, “Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının karşılanması için ekiplerimiz hizmet veriyor. İçişleri Bakanımız bölgeye intikal halinde. Çevre Bakanımızla da görüştüm, sabah itibarıyla saha taramalarına başlayacağız” dedi.

Cami ve okullar barınma alanı olarak açıldı

Vali Ustaoğlu, deprem sonrası ilçede ciddi yağışın devam ettiğini belirterek, “Yarın okullarımızı tatil ettik. Sındırgı’da camilerimiz ve okullarımız vatandaşlarımızın barınması için açık durumda. Tüm kurumlarımız koordineli şekilde çalışıyor” ifadelerini kullandı.

“Can kaybının olmaması en büyük tesellimiz”

Ustaoğlu açıklamasının sonunda, “Şükrediyoruz. Can kaybının olmaması en büyük tesellimiz. Vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçları devletimiz tarafından karşılanıyor. Tüm milletimize geçmiş olsun” dedi.