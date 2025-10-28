Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Balıkesir Sındırgı’da meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremde yaralanan 19 kişiden 4’ünün taburcu edildiğini, diğer yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğunu duyurdu.

Sındırgı depreminde yaralıların durumu açıklandı

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen ve İstanbul, İzmir, Bursa, Çanakkale gibi çevre illerde de hissedilen 6,1 büyüklüğündeki deprem sonrası yaralı sayısı belli oldu. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, depremde doğrudan bir yaralanma yaşanmadığını, ancak panik anında yaşanan atlama ve düşme gibi sebeplerle 19 vatandaşın yaralandığını açıkladı.

4 yaralı taburcu edildi

Bakan Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yaralılardan 4’ünün tedavilerinin tamamlanarak taburcu edildiğini, diğer 15 kişinin ise hastanelerde kontrol altında tutulduğunu belirtti.

Bakan Memişoğlu’nun açıklaması şöyle:

“Balıkesir’de meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremde doğrudan deprem kaynaklı bir yaralanma olmamıştır.

Atlama ve düşme gibi ikincil sebeplerden kaynaklanan 19 yaralımızın 4’ü tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edilmiştir.

Tüm yaralılarımızın genel sağlık durumları iyi olup tedavileri hastanelerimizde devam etmektedir. Kendilerine acil şifalar diliyorum. Rabb’im ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin.”

Deprem sonrası sağlık ekipleri harekete geçti

Depremin ardından AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri hızla bölgeye sevk edildi. Hastanelerde acil durum planları devreye alınırken, yaralı vatandaşlara kısa sürede müdahale edildi. Sağlık Bakanlığı, bölgedeki sağlık tesislerinin hizmet vermeye devam ettiğini bildirdi.