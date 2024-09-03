Balıkesir, 30 Ağustos Zafer Bayramı ile başlayan Altıeylül Kurtuluş Festivali’ne ev sahipliği yapıyor. Etkinlikler, 6 Eylül’de Balıkesir’in düşman işgalinden kurtuluşunu kutlayacak.

Balıkesir’de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın coşkusuyla başlayan ve 6 Eylül’de Balıkesir’in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümüne kadar sürecek olan Altıeylül Kurtuluş Festivali, bu yıl Fethiye Belediyesi’nin katkılarıyla renklendi. Balıkesir Altıeylül Belediyesi tarafından düzenlenen festival, 30 Ağustos Cuma günü başladı ve 6 Eylül Cuma akşamına dek devam edecek.

Fethiye Belediyesi Orkestrası, bu yıl 3.’sü gerçekleştirilen Kurtuluş Festivali’nde Balıkesirli vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Katılımcılar, “Bu yıl daha zengin içerikle ve coşkuyla kutlandığını” ifade ederek, Fethiye Belediyesi Orkestrası'nın performansına tam not verdiler.

Unutulmaz bir gece

Kurtuluş Festivali etkinlikleri kapsamında, 2 Eylül Pazartesi akşamı Fethiye Belediyesi Orkestrası, Manisa Soma Belediyesi Halk Dansları Topluluğu ve Zafer Tiyatrosu ile birlikte sahne aldı. Muğla yöresine ait ezgilerle Balıkesir halkına müzik dolu bir gece yaşatıldı.

Gecenin sonunda, Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca’ya ve ekibine teşekkür ederek, festivalin anısına bir plaket takdim etti. Şehirli, festivalin organizasyonuna yönelik yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Uzunca bir süredir bu festival için titizlikle hazırlık yapıyoruz. Her anında kültürel çeşitliliğimizi, sanatımızı ve toplumsal dayanışmamızı öne çıkararak, keyifli ve unutulmaz anlar yaşatmayı umuyoruz. Yerel ve bölgesel dinamiklerimizi harekete geçirerek zengin bir program oluşturduk. Katılımlarından dolayı Fethiye Belediyesi’ne teşekkür ediyoruz.”