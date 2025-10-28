Balıkesir’de meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından Valilik, 28 Ekim Salı günü il genelinde tüm okulların tatil edildiğini duyurdu. Hamile ve engelli kamu çalışanları da idari izinli sayılacak.

Balıkesir’de deprem sonrası okullar tatil edildi

27 Ekim Pazartesi gecesi meydana gelen ve büyük endişe yaratan 6.1 büyüklüğündeki Balıkesir Sındırgı depremi sonrası, on binlerce öğrenci ve veli gözünü Balıkesir Valiliği’nin açıklamasına çevirdi.

Sarsıntının ardından bazı binalarda hasar tespit çalışmaları sürerken, Valilik 28 Ekim 2025 Salı günü için tüm okullarda eğitime ara verildiğini duyurdu.

28 Ekim Balıkesir’de okullar kapalı mı?

Depremin ardından vatandaşlar geceyi sokaklarda ve güvenli alanlarda geçirirken, Balıkesir Valiliği’nden beklenen açıklama geldi.

Valilik, 28 Ekim 2025 Salı günü il genelinde tüm eğitim kurumlarında eğitime 1 gün süreyle ara verildiğini duyurdu.

Yayımlanan resmi açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“İlimiz Sındırgı ilçesinde 27 Ekim 2025 tarihinde meydana gelen deprem nedeniyle, ilimiz genelinde 28 Ekim 2025 tarihinde 1 (bir) gün süreyle eğitim veren tüm okullar tatil edilmiştir.

Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personel idari izinli sayılacaktır.

Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Allah ülkemizi ve milletimizi tüm afetlerden korusun.

Kamunun bilgisine saygıyla duyurulur.”

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle tatil devam edecek

Balıkesir Valiliği’nin kararına göre 28 Ekim Salı günü eğitime ara verilirken, 29 Ekim Çarşamba günü Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tüm yurtta olduğu gibi resmî tatil uygulanacak.

Böylece öğrenciler Balıkesir’de iki gün üst üste okula gitmeyecek.

AFAD ve ekipler sahada

AFAD, jandarma ve belediye ekipleri bölgede hasar tespit çalışmalarını sürdürürken, can kaybı olmadığı, ancak bazı binalarda önceden hasarlı yapıların yıkıldığı bildirildi.

Vatandaşlardan, artçı sarsıntılara karşı dikkatli olmaları ve hasarlı yapılara girmemeleri istendi.