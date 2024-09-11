Balıkesir’in Edremit ilçesinde, PKK-KCK terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen başarılı bir operasyonla, örgüt propagandası yaptığı tespit edilen bir şüpheli gözaltına alındı. Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, terör örgütleriyle bağlantılı kişilerin deşifre edilmesi ve yakalanmasına yönelik kapsamlı çalışmalarını sürdürürken, bu operasyon kapsamında şüphelinin Edremit’teki Kocaseyit Havalimanı'nda bulunduğu belirlendi. Havalimanında düzenlenen operasyonla yakalanan şahıs, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı ve hakkında adli işlem başlatıldı.

Soruşturmanın devam ettiği, terör örgütlerine yönelik faaliyetlerin izlenmesi ve gerekli hukuki süreçlerin yürütülmesi konusunda da çalışmaların sürdüğü belirtildi.