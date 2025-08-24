İzmir’in Urla ilçesinde bu yıl 8’incisi düzenlenen Barbaros Oyuk (Korkuluk) Festivali, yöresel ürünler, müzik ve dans gösterileriyle coşkulu anlara sahne oldu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ve Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan da festivale katılarak vatandaşlarla bir araya geldi.

İzmir’in Urla ilçesinde geleneksel hale gelen Barbaros Oyuk Festivali, yine renkli görüntülerle başladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Urla Belediyesi ve Batı Urla Köyleri Derneği iş birliğiyle düzenlenen festivalde, renk renk korkulukların yanı sıra yöresel ürünlerin tanıtımı ve satışı da büyük ilgi gördü.

Köy meydanında kurulan stantlarda el emeği ürünler sergilenirken, halk oyunları, konserler ve çeşitli yarışmalar festivale renk kattı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan, stantları tek tek ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti, alışveriş yaptı ve hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kültürel miras ve üretime katkı

Barbaros Köy Yaşam Merkezi’nde açılan çini sergisini gezen Başkan Tugay, köylülerle bir araya geldi. 88 yaşındaki köy sakini Miyase Gürbulak ile sohbet eden Tugay, gözleme yapan kadınlara yardım ederek onların taleplerini dinledi. Çocuklarla da yakından ilgilenen Tugay, paten almak için takı satışı yapan küçük satıcılardan alışveriş yaparak onlara destek oldu.

Festival alanında sahneye çıkan sanatçılar şarkı ve türkülerle katılımcıları coştururken, vatandaşlar müziğin ritmine kapılıp dans ederek festivale renk kattı.

Tugay: “Kültürel zenginlikleri koruyacağız”

Festivalde açıklama yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, kırsal bölgelerde düzenlenen bu tür etkinliklerin önemine dikkat çekti:

“Barbaros Köyü, tarımıyla, kültürel mirasıyla ve sanat ruhuyla örnek bir yer. Bu festival sayesinde hem köyün üretimi destekleniyor hem de kültürel zenginlikler korunuyor. Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak bu tür etkinliklere her zaman destek vermeye devam edeceğiz. Yerel değerlerimizi gelecek nesillere aktarmak için üzerimize düşeni yapacağız.”

Kent gündemine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Tugay, iklim krizi, yangınlar ve su sıkıntısı gibi sorunların bilimin ışığında çözüleceğini belirtti:

“Önümüzdeki yıllarda üreteceğimiz çözümlerle bu zorlukları aşacağız. İzmir çok kültürlü yapısıyla özel bir şehir. Değerlerimizi korumak ve yaşatmak için çalışmaya devam edeceğiz.”

Barbaros Oyuk Festivali, hem bölgenin tarımsal üretimine hem de kültürel mirasına katkı sağlayarak coşkulu bir şekilde sona erdi.