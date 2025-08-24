İzmir Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde hayata geçirilen Emekli Dayanışma Kartı ile dar gelirli emeklilerin yanında olmaya devam ediyor. Başkan Cemil Tugay’ın göreve başlamasıyla uygulamaya konulan proje, özellikle kira ve temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan vatandaşlara büyük destek sağlıyor.

Kart sahiplerine, her ay 1.000 liralık kira yardımının yanı sıra market alışverişi ve su faturaları için de destek veriliyor. Yardım ödemeleri, bizvariz.izmir.bel.tr üzerinden yapılan başvurular ve kira sözleşmeleri doğrultusunda hak sahiplerinin Şehir Kartlarına yatırılıyor. Vatandaşlar ödemeler konusunda SMS ile bilgilendiriliyor. Ağustos ayı kira destekleri de düzenli şekilde hesaplara aktarılıyor.

“Başkanımızdan Allah razı olsun”

Ballıkuyu Akarca Mahallesi’nde yaşayan emekli Fatma Nacar, verilen desteklerin hayatlarını kolaylaştırdığını belirterek şunları söyledi:

“Emekli maaşıyla geçinemiyorum. Oğlum da işsiz. 11 bin lira kira ödüyorum. Marketten bir şey almak çok zor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımızdan Allah bin kere razı olsun. Gıda yardımı da aldım, haftanın beş günü yemek desteği geliyor. Kira yardımı da alıyorum, bizi hiç yalnız bırakmıyor.”

“Çocuklarımla ayakta durmaya çalışıyorum”

Yeşildere’de yaşayan emekli Feridun Şahinler ise üç çocuğuna ve hasta eşine baktığını dile getirerek, “Maaşım 21 bin lira ama 6 bin lirasını kiraya veriyorum. Eşim sara hastası, ben de şeker hastasıyım. Büyükşehir’in yemek desteğiyle biraz nefes alıyoruz. Bayramlarda verilen yardımlar da çok önemliydi. Başkanımız Cemil Tugay, emeklileri yalnız bırakmadı” dedi.

“Büyükşehir Belediyesi sayesinde ayakta duruyoruz”

Bir diğer İzmirli Elif Şengül de eşinin rahatsızlığı nedeniyle tek maaşla geçinmeye çalıştıklarını belirtti:

“Oğlum işsiz, eşim emekli. 12 bin lira kira ödüyoruz. Pazar alışverişi bile yapamıyoruz. Belediyeden aldığımız erzak ve günlük yemek yardımıyla ayakta duruyoruz. Sağ olsunlar, çok büyük destek oluyor.”

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Emekli Dayanışma Kartı ile kentteki binlerce emeklinin yaşamına katkı sağlamaya devam ediyor. Başkan Cemil Tugay, sosyal belediyeciliğin gereği olarak “hiçbir vatandaşın yalnız bırakılmayacağını” vurgularken, emekliler de verilen destekler sayesinde nefes aldıklarını ifade ediyor.