Barbaros Şansal, Türkiye'nin önde gelen moda tasarımcılarından biri olmasının yanında, toplumsal konulardaki duruşu ve eğitmen kimliğiyle de tanınıyor. Gerek televizyon programları, gerekse üniversitelerde verdiği derslerle dikkat çeken Şansal'ın hayatı ve kariyeri merak konusu.

Ankara'da başlayan bir hayat

Barbaros Şansal, 10 Temmuz 1957 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Babası Sungur Tekin Şansal, annesi ise Güner Eczacıbaşı'dır. Eğitim hayatı Türkiye'nin çeşitli illerinde farklı okullarda sürdü. İlkokul ve lise eğitimini İstanbul, İzmir ve Ankara'da tamamladı.

Uluslararası eğitim ve moda kariyeri

Üniversite eğitimine Marmara Üniversitesi İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi İşletme Fakültesi'nde başladı. Moda eğitimi için yurtdışına giden Şansal, eğitimini Londra'da tamamladı. Tasarımcılık kariyerine burada yön verdi.

Moda dışında ekran ve edebiyat çalışmaları

Barbaros Şansal, Habertürk'te yayınlanan "Toplu İğne" ve Skytürk'te yayınlanan "Çengel İğne" adlı programlarla televizyon ekranlarında da yer aldı. Ayrıca "3. Sınıf Hamur Kağıda Mürekkebi Hayatlar" isimli bir kitap kaleme aldı.

Çeviri ve akademik katkılar

Moda alanında yazılmış "Moda Okulunda Öğrendiğim 101 Şey" isimli eseri Türkçeye kazandırdı. Akademik alanda da aktif olan Şansal, Marmara Üniversitesi ve Başkent Üniversitesi'nde moda tarihi dersleri verdi.

Aktivist kimliği ve hukuki süreçler

Barbaros Şansal, LGBTİ+ hakları savunuculuğu ve savaş karşıtı söylemleriyle uzun yıllardır kamuoyunun gündeminde yer alıyor. Mayıs 2015'te KKTC'de Ercan Havalimanı'nda gözaltına alınan Şansal, Lefkoşa Kaza Mahkemesi'ne çıkarıldı. Kasım 2015'te bir ay süreyle hapis cezası aldı.

Barbaros Şansal, Türkiye'de moda ve sanat dünyasında olduğu kadar toplumsal konulardaki çıkışlarıyla da tanınır. 2000'li yıllardan itibaren ifade özgürlüğü, insan hakları ve bireysel haklar konusunda kamuoyuna mesajlar vermiştir.