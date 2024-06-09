Baş dönmesi, birçok sağlık sorununun belirtisi olabilir. Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Derya Uludüz, bu konuda önemli ipuçları verdi.
İşte baş dönmesinin olası nedenleri:
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Vertigo ile Farklılık: Vertigo ve baş dönmesi arasındaki farka dikkat çekiliyor. Vertigoda çevre dönüyormuş gibi hissedilirken, baş dönmesinde kişi kendisini sersemlemiş ve dengesiz hisseder.
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İç Kulak Problemleri: Vertigo genellikle iç kulaktaki sorunlardan kaynaklanır. İç kulak kanallarındaki kalsiyum birikimi veya Meniere hastalığı gibi durumlar vertigoya yol açabilir.
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Sık Sorun, Zor Belirleme: Baş dönmesinin sık görülmesine rağmen nedeninin belirlenmesi zor ve karmaşıktır. Bu nedenle, bu yakınma ile gelen hastalara nedeni bulmak için pek çok soru yöneltilir.
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Test Edin: Baş dönmesinin nedeni hakkında ipucu almak için şu sorulara odaklanabilirsiniz. Ancak sürekli baş dönmesi yaşanıyorsa, mutlaka ilgili uzmana danışılmalıdır.
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Belirtilere Dikkat: Baş dönmesi ile birlikte bulanık görme, çift görme veya uyuşma gibi belirtiler var mı? Bu durum beyin incelemesini gerektirebilir.
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Kulak Çınlıyor mu?: Baş dönmesi ile birlikte kulağınızda çınlama var mı? Bu durum büyük olasılıkla kulakla ilgili bir sorundur.
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Sarhoş Gibi Hissetme: Baş dönmesi ile yürürken sarhoş gibi hissediyor musunuz? Bu durum, iç kulak sorunları veya B12 vitamini eksikliği gibi nedenlere işaret edebilir.
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Soğuk Terleme ve Baygınlık: Baş dönmesiyle birlikte soğuk terleme ve baygınlık hissi var mı? Bu durumda açlık veya şeker problemleri göz önünde bulundurulmalıdır.
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Kısa Süreli ve Sık Baş Dönmesi: Kısa süreli ancak sık aralıklarla baş dönmesi yaşıyorsanız, kalp ritim bozukluğu veya "gizli sara" hastalığı gibi durumlar düşünülmelidir.
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Genç Yaşta Baş Dönmesi: Gençlerde baş dönmesi beslenme yetersizliğine bağlı olabilir, bu nedenle kan tahlilleri yapılmalıdır.
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Baş Hareketleriyle Tetiklenme: Baş dönmesi baş hareketleriyle artıyor mu? Bu durum boyun fıtığı veya iç kulakla ilgili bir sorundan kaynaklanabilir.
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Susuzluk: Susuz kaldığınızda başınız dönüyor mu? Bu durum, su kaybının bir belirtisi olabilir ve tansiyon düşüklüğüne yol açabilir.
Baş dönmesi yaşayanlar, belirtilerine dikkat edip uygun sağlık uzmanına danışmalıdır.