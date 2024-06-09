Baş dönmesi, birçok sağlık sorununun belirtisi olabilir. Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Derya Uludüz, bu konuda önemli ipuçları verdi.

İşte baş dönmesinin olası nedenleri:

Vertigo ile Farklılık: Vertigo ve baş dönmesi arasındaki farka dikkat çekiliyor. Vertigoda çevre dönüyormuş gibi hissedilirken, baş dönmesinde kişi kendisini sersemlemiş ve dengesiz hisseder.

İç Kulak Problemleri: Vertigo genellikle iç kulaktaki sorunlardan kaynaklanır. İç kulak kanallarındaki kalsiyum birikimi veya Meniere hastalığı gibi durumlar vertigoya yol açabilir.

Sık Sorun, Zor Belirleme: Baş dönmesinin sık görülmesine rağmen nedeninin belirlenmesi zor ve karmaşıktır. Bu nedenle, bu yakınma ile gelen hastalara nedeni bulmak için pek çok soru yöneltilir. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Sivas'ta fabrika açılışında konuştu:

Test Edin: Baş dönmesinin nedeni hakkında ipucu almak için şu sorulara odaklanabilirsiniz. Ancak sürekli baş dönmesi yaşanıyorsa, mutlaka ilgili uzmana danışılmalıdır.

Belirtilere Dikkat: Baş dönmesi ile birlikte bulanık görme, çift görme veya uyuşma gibi belirtiler var mı? Bu durum beyin incelemesini gerektirebilir.

Kulak Çınlıyor mu?: Baş dönmesi ile birlikte kulağınızda çınlama var mı? Bu durum büyük olasılıkla kulakla ilgili bir sorundur.

Sarhoş Gibi Hissetme: Baş dönmesi ile yürürken sarhoş gibi hissediyor musunuz? Bu durum, iç kulak sorunları veya B12 vitamini eksikliği gibi nedenlere işaret edebilir.

Soğuk Terleme ve Baygınlık: Baş dönmesiyle birlikte soğuk terleme ve baygınlık hissi var mı? Bu durumda açlık veya şeker problemleri göz önünde bulundurulmalıdır.

Kısa Süreli ve Sık Baş Dönmesi: Kısa süreli ancak sık aralıklarla baş dönmesi yaşıyorsanız, kalp ritim bozukluğu veya "gizli sara" hastalığı gibi durumlar düşünülmelidir.

Genç Yaşta Baş Dönmesi: Gençlerde baş dönmesi beslenme yetersizliğine bağlı olabilir, bu nedenle kan tahlilleri yapılmalıdır.

Baş Hareketleriyle Tetiklenme: Baş dönmesi baş hareketleriyle artıyor mu? Bu durum boyun fıtığı veya iç kulakla ilgili bir sorundan kaynaklanabilir.