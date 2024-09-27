Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında Koçarlı Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından bir program düzenlendi. Koçarlı Millet Bahçesi'nde gerçekleşen etkinliğe, Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı, Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği Başkanı Muhammet Ali Künkçü, CHP İlçe Başkanı Hasan Akın, Koçarlı Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hüseyin Yaman, oda başkanları ve ahilik geleneğine aday gösterilen esnaf katıldı.

Programda yapılan konuşmaların ardından, yarım asırdan beri marangozluk mesleğini ilçede başarıyla sürdüren Cumhur Saltan, Koçarlı’da Yılın Ahisi seçildi. Cumhur Saltan’a, Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı ve Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği Başkanı Muhammet Ali Künkçü, tarafından geleneksel olarak şed kuşatıldı.

Başkan Arıcı yaptığı konuşmada, Ahilik geleneği çerçevesinde, esnaf ve sanatkarların dürüstlük, dayanışma ve meslek ahlakına bağlılıklarını temsil eden bu onurlu ödülü, Cumhur Saltan’ın meslek hayatındaki azmi ve başarısının bir simgesi olarak vurgulayarak, yarım asırlık hizmeti ile mesleğini sürdürerek yılın ahisi seçilen Cumhur Saltan’a teşekkür ederek, ahiliğin Koçarlı’da yaşatılmaya devam edeceğini belirtti.

Düzenlenen program, meslekte çeyrek asırı dolduran esnaflara belge verilemesi ve toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.