Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan, Cumhuriyet Halk Partisi Cumhurbaşkanı Adayı, Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu Silivri Cezaevi’nde ziyaret etti. Ziyarette Balkan’a, önceki dönem İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ve önceki dönem İzmir Milletvekili Alaattin Yüksel de eşlik etti.

“Her şey çok güzel olacak”

Ziyaretin ardından Başkan Balkan aracılığıyla İzmirlilere mektup gönderen Ekrem İmamoğlu, Türkiye’nin geleceğine dair umut dolu mesajlar paylaştı. İmamoğlu mektubunda şu ifadeleri kullandı:

“Ülkemizi ve devletimizi milletimizle birlikte 21. yüzyılda hak ettiği seviyeye hep birlikte kavuşturacağız. Her şey çok güzel olacak.”

“İzmirlilere selamlarını iletti”

Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan, İmamoğlu’nun İzmir halkına özel selamlarını ilettiğini belirtti. Balkan, şu ifadeleri kullandı:

“Haksızlık ve hukuksuzluk karşısında mücadele ruhunu her zaman yüreklerinde barındıran İzmirlilere değerli başkanımızdan selamlar getirdik. Bizler, İzmir’in ilçe belediye başkanları olarak Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cemil Tugay’ın önderliğinde halkımız ve çocuklarımızın geleceği için çalışmaya devam edeceğiz.”

Balkan, ülkeye demokrasiyi yeniden kazandırmak için mücadeleyi sürdüreceklerini vurguladı.