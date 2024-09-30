Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun öncülüğünde, Didim’de modern bir yaşam alanı oluşturmak için çevre düzenlemeleri hızla devam ediyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Didim’deki çevre ve peyzaj düzenlemeleri ile birlikte temizlik çalışmalarına da yoğun bir şekilde odaklandı. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ile Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, ilçenin daha estetik ve ferah bir görünüme kavuşması için geniş kapsamlı bir çalışma yürüttü.

Didimlilerden tam destek

Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluk alanındaki park, bahçe, meydan, kavşak ve refüjlerde gerçekleştirilen düzenlemeler, Didimli vatandaşlardan büyük takdir topladı. Vatandaşlar, yapılan çalışmalardan memnun kaldıklarını ifade ederek Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür ettiler.

"Kentimizi hep birlikte aydınlık yarınlara taşıyacağız"

Başkan Çerçioğlu, çevre ve peyzaj düzenlemelerinin yanı sıra temizlik çalışmalarının da devam edeceğini belirtti. “Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı tüm birimlerimizle kent genelindeki çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Peyzaj düzenlemeleri ile Didim’i daha modern bir hale getirirken, araç ve yayaların güvenliğini de sağlamış oluyoruz. Güzel Aydın’ımız için vatandaşlarımızı çevreye daha duyarlı olmaya davet ediyorum. Kentimizi hep birlikte aydınlık yarınlara taşıyacağız” dedi.