Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında temizlik işleri şantiyesinde belediye personeliyle bir araya geldi. Önal, çalışanların emeklerine teşekkür ederek, “Bu bayram, çocuklarımıza daha iyi bir gelecek bırakma kararlılığımızın ifadesidir” dedi.

Başkan Önal: “Emeğin hakkını ödeyerek başlıyoruz”

Başkan Önal, göreve başlarken verdiği sözleri hatırlatarak, “Çalışma arkadaşlarımın emeğinin, alın terinin karşılığını vermek önceliğimdi. Bugün bu sözü yerine getirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyorum” ifadelerini kullandı.

Şantiyede halay, marş ve dayanışma mesajları

Etkinlikte DİSK Genel-İş 6 No’lu Şube Başkanı Değer Yıldız da konuşma yaparak birlik ve mücadele vurgusu yaptı. Programa katılan çalışanlar halaylar çekti, marşlar söyledi ve bayramlaştı. Katılımcılar, 1 Mayıs’ı coşku ve dayanışma içinde kutladı.

“Çocuklarımıza daha aydınlık bir gelecek bırakacağız”

Başkan İrfan Önal, konuşmasının sonunda şunları kaydetti:

“1 Mayıs, bizlerin daha iyi bir kent oluşturarak, çocuklarımızın geleceğine umutla bakma günüdür. Dayanışmayla demokrasimizi güçlendireceğimiz, daha adil bir ülkeyi çocuklarımız için inşa edeceğimiz güzel günlerde buluşmak dileğiyle; tüm emekçilerin Emek ve Dayanışma Günü’nü kutluyorum.”