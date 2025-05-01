1 Mayıs İşçi ve Emekçi bayramı nedeniyle Güzelbahçe Belediyesi Toplum Etkinlik Merkezi’nde işçi ve memur emekçileriyle kahvaltı düzenlendi. Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, CHP Güzelbahçe İlçe Başkanı Devrim Seyrek, belediye meclis üyeleri ve Güzelbahçe belediyesi personeli katıldı. 1977’de Taksim’de hayatını kaybedenler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

‘Taksim’de 1 Mayıs'ı kutlayacağız’

Belediye emekçileri olarak büyük emek ve çaba gösterdiklerini söyleyen Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, “Sizin yaptığınız başarılar bana yansıyor benden de tüm siyasete yansıyor ve el ele kol kola omuz omuza kardeşçe çalışıyoruz. hiçbir emekçimizi mağdur etmeden, alın terinin karşılığını alması için elimizden geleni yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz. İşçi mutlu değilse, emekçi mutlu değilse hiç kimse mutlu olamaz. 1 Mayıs işçinin emekçinin bayramı diyoruz ama ne bayramı kaldı ne de emekçinin bayramı kutlayacak durumu. İşçi açlıkla mücadele ediyor, emekçi artık bir yavan ekmeğe muhtaç edildi. Biz bu mücadeleyi vermezsek de daha çok muhtaç olacağız. Onun için biz canla başla sonu ne olursa olsun bu mücadeleyi verip bu ekmeğimizi yine yağlı ekmek yapmayı, etimizi almayı, sütünüzü almayı çocuklarımıza harçlık vermeyi, mücadele ederek kazanacağız. Arkadaşlar bunun başı mücadele bugün Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in verdiği mücadeleyi herkes görüyor. Biz de Genel Başkanımız gibi vermiş olduğu mücadeleyi versek inan bizlerde bunu başaracağız. Onun için çalışırken çalıştığımızı hak etmeyi ekmeğinizin peşine düşmeyi ekmeğimiz için her türlü mücadeleyi vereceğiz, vermeye de devam edeceğiz. Yaşasın 1 Mayıs, yaşasın tüm işçi ve emekçilerin bayramı” diye konuştu.

‘Büyük mücadelenin bayramı’

Büyük bir mücadelenin günü olduğunu söyleyen CHP Güzelbahçe İlçe Başkanı Devrim Seyrek, “Bugün bu bir Mayıs’ta 15 yaşında sanayide çalışmak zorunda olan ve makineye kolunu kaptıran ve vefat eden kardeşimizi konuşmamız lazım, Hatay’da depremde mağdur olup 76 yaşında inşaat işinde hala çalışmak zorunda olan Mehmet amcayı konuşmamız lazım. Çünkü bugün bütün dünyanın yüzyıllardır süren işçi mücadelesinin kazanıldığı gün. Çünkü bugün bir bayram belki ama bu kanlı bir bayram bunu unutmamak lazım. 1977’de özellikle şehit olan bütün işçileri anmadan geçmememiz lazım. Burada belki her şey çok güzel, burada belediye başkanımız, meclis üyelerimiz, örgütümüz ve işçi kardeşlerimiz hep iç içe aile gibiyiz ama sanırım bazen günün anlam ve önemini bu aile tablosunu bu gururlu tabloyu bize o yaşanan olaylar unutturuyor. Ben de bugün buraya çıkıp bunları size tekrardan hatırlatmak istedim. Çünkü 15 yaşındaki vefat eden işçi kardeşimizin, inşaatta çalışan 76 yaşındaki Mehmet amcayı hatırlarsak bugün daha özel ve önemli bir gün olur diye düşünüyorum. Çalışmak zorunda olan belki belediyeden çıkıp başka bir işte çalışmak zorunda olan arkadaşlarımız da vardır. Burada hala bugün 1 Mayıs olmasına rağmen kendi işçi bayramını kutlamayım çalışmak zorunda olan kardeşlerimiz de var en çok da onların günü kutlu olsun bir kez daha 1 Mayıs işçi ve işçi ve emekçi bayramı kutlu olsun” diye konuştu.