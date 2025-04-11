Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, 6 yıllık görev süresine ilişkin mali tabloyu ve icraatlarını belediye meclisinde açıkladı.

Efes Selçuk Belediye Meclisi’nin Nisan Ayı ikinci oturumunda, Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel altı yıllık görev süresinin bilançosunu kamuoyuyla paylaştı. Faaliyet raporunun oylanarak kabul edildiği toplantıda, belediyenin mali tablosu ve icraatları üzerine kapsamlı değerlendirmeler yapıldı.

SGK ve maaş borçları ödendi

Başkan Sengel, göreve geldiği 2019 yılından bu yana belediyenin karşılaştığı ekonomik sorunları aşmak için yürütülen çalışmaları anlattı.

“Dört aydır ödenmeyen belediye emekçilerinin maaşlarını ödedik. İşçi arkadaşlarımız kredileri yüzünden icralıktı. Artık ikramiyeler düzenli olarak ödeniyor,” dedi.

SGK prim borçları başta olmak üzere yıllardır ödenmeyen borçların tamamının kapatıldığını belirten Sengel, belediye tarihine ilk kez düzenli ödeme sistemi getirdiklerini vurguladı.

“Borç listesini asmamak hata olabilir”

Başkan Sengel, geçmiş dönemde belediyenin borç tablosunu kamuoyuna ilan etmemeyi bir hata olarak değerlendirdi.

“2019’da herkes asmamı istedi ama ben yapmadım. Belki de bu en büyük hatamdı. Ama o dönemde pandemiye rağmen borçları ödedik,” şeklinde konuştu.

Gelir kaybına rağmen ikramiyeler aksamadı

Meryem Ana Evi gelirlerinin kesilmesine rağmen belediye çalışanlarının ikramiyelerinin düzenli şekilde ödendiğini söyleyen Sengel, tüm zorluklara karşın belediyenin ekonomik disiplinden taviz vermediğini belirtti.

'Öğrenci otobüsü Türkiye'ye örnek oldu!'

Kent Lokantası Öğrenci Otobüsünün Türkiye’ye örnek bir proje olduğuna dikkat çeken Başkan Sengel; “Biz her gittiğimiz yerde Efeslim Kart’ı, Efesli Bebeleri, Kent Lokantası Öğrenci Otobüsünü anlatıyoruz ki; öğrenci otobüsümüz tüm Türkiye’ye örnek oldu. Şişli’de bile Öğrenci Otobüsü açmaya karar verdiler” dedi.

'Kütüphanenin kredisi bizim dönemimizde ödendi'

Prof. Dr. İsmail Aka Kütüphanesi ve Sosyal Etkinlik Merkezi’nin yapımı için İller Bankası’ndan alınan kredinin kendi döneminde ödendiğini belirten Başkan Sengel; “Üç yıl ödemesiz verilen krediyi ödedik. Üç yıl orada ne yapıldı bilmiyorum ama son yıllarda o merkez bir akademi oldu. Çocuklarımız destan yazıyor. Binlerce kursiyerimiz, bir sürü okurumuz var. Çocuklarımız ders çalışmaya geliyor. Faaliyet raporu okunsaydı orada yazıyordu. Bir yeri yapmak değil ona ruh katabilmek, hayatın içerisine dahil etmek önemli. Kadın Dayanışma Merkezimizde eskiden kurslar vardı. O kursları kütüphanemizde düzenledik. Orayı da Engelsiz Yaşam Merkezi yaptık. Herkes çalıştı emek verdi, efsane işler yaptık. Biz engellimize de çocuklarımıza da kadınlara da sahip çıktık” dedi.

'Çarşıya altyapıyı biz getiriyoruz'

Çarşıda altyapı çalışmalarının gerçekleşmesi için belediye başkanı olarak kurumlar arasında koordinasyon sağladığını belirten Başkan Sengel; “Hükümet Belediye El Ele Daha Güzel Günlere” diyerek doğal gazı biz getiriyoruz diyerek Zafer Mahallesi’nden başlayıp bir türlü Cumhuriyet’e kadar gelemeyen ve çarşı es geçilmiş olmasına rağmen koordinasyonu sağlayıp halihazırda yine ihalemizi gerçekleştirerek devam ettik” dedi.