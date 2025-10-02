Tetik’ten Net Mesaj: “Para Değil, Personel İstiyorum”

“82 mahalleye 43 kişiyle hizmet imkânsız”

Nazilli Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik, Millet Bahçesi üzerinden yöneltilen eleştirilere yanıt verirken belediyenin yaşadığı personel sıkıntısını gündeme taşıdı. Tetik, “Ben devletten para değil, personel istiyorum. 100 kişi göndersinler, maaşını biz ödeyelim” dedi.

“194 kişiden 43’e düştük”

Belediyede personel sayısındaki azalmanın hizmetleri aksattığını vurgulayan Başkan Tetik, “2022’de 184, 2024’te 192 personel vardı. Bugün sadece 43 kişi kaldı. Buna rağmen 3 çalışanı sürekli Millet Bahçesi’nde görevlendirdim. Nerede 194, nerede 43? El insaf” ifadelerini kullandı.

“Protokol 2023’te bitti”

Millet Bahçesi’nin belediyenin elinden alınmasının sebebinin ihmal değil, süresi dolmuş protokol olduğunu dile getiren Tetik, “26 Nisan 2021’de 2 yıllık ön tahsis yapılmış. 26 Nisan 2023’te sona ermiş. Ben o dönemde görevde değildim, Nisan 2024’te göreve geldim. Yani protokol benden önce bitmişti” dedi.

“Gençlerimize verdik, masrafları biz üstlendik”

Boş kalmaması için adım attıklarını belirten Tetik, “Mayıs 2024’te oradaki kafeyi down sendromlu gençlerimize tahsis ettik. Elektrik, su ve bakım giderlerini de belediye karşıladı. Yani elimizden geleni yaptık” diye konuştu.

“Defalarca yazdık, sonuç alamadık”

Tahsis için birçok kez başvurduklarını hatırlatan Başkan Tetik, “31 Mayıs 2024, 5 Haziran 2024, 21 Şubat 2025 ve Haziran 2025’te Milli Emlak’a başvurduk. Ama hiçbirine olumlu dönüş olmadı. Temmuz 2025’te gelen resmi yazıyla da tahsisin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne yapıldığı bildirildi. Sözleşmesiz işgal etsem suç işlemiş olurdum” ifadelerini kullandı.

“Bilmiyorsan sor, öğren”

AK Parti İlçe Başkanı Volkan Beyazıt’ın sözlerine de tepki gösteren Tetik, “Ortada resmi yazılar, belgeler, resimler var. İnsan bilmeyebilir ama bilenlere sorması lazım. Konuşmak kolay, ispat lazım” dedi.