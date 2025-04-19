Başkan Cemil Tugay, AB Türkiye Delegasyonu Başkan Yardımcısı Vilcinskas ile İzmir’in sürdürülebilir ulaşım projeleri üzerine iş birliği konularını ele aldı.

Başkan Tugay ve Vilcinskas İzmir’de buluştular

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkan Yardımcısı Jurgis Vilcinskas ve İklim, Enerji ve Ulaştırma Ekip Koordinatörü Göktuğ Kara’yı makamında ağırladı. Ziyaret, Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı Projesi’nin kapanış etkinliği kapsamında gerçekleştirildi.

Elektrikli vapurlar ve yeşil lojistik merkezler gündemde

Ziyaret sırasında elektrikli vapurların kullanımı, bisiklet yollarının geliştirilmesi ve yeşil lojistik merkezlerin yeniden düzenlenmesi gibi sürdürülebilir ulaşım projeleri masaya yatırıldı.

Başkan Dr. Cemil Tugay, sürdürülebilir ulaşımın İzmir için öncelikli bir alan olduğunu vurgulayarak, süreçte yeni iş birliği fırsatlarının değerlendirileceğini ifade etti.

İzmir örnek bir kent olabilir

AB Türkiye Delegasyonu Başkan Yardımcısı Jurgis Vilcinskas, İzmir’in Türkiye genelinde örnek bir kent olabileceğini belirtti. Horizon ve Net Zero hedefleri doğrultusunda yürütülen projelere İzmir’in aktif katılımının önemine dikkat çeken Vilcinskas, kamu kurumları ve özel sektör iş birliğiyle finansal yükün paylaşılabileceğini dile getirdi.

Başkan Tugay ise İzmir’in geleceği için çalıştıklarını ve AB Delegasyonu ile daha birçok projeyi hayata geçireceklerini belirtti.

Başkan Tugay ve AB Delegasyonu görüşme konuları

Konu Başlığı İçerik Elektrikli Vapurlar Deniz ulaşımında çevreci çözümler Bisiklet Yolları Şehir içi bisiklet altyapısının geliştirilmesi Yeşil Lojistik Merkezler Lojistik merkezlerin sürdürülebilirlik odaklı düzenlenmesi Horizon ve Net Zero Hedefleri AB iklim hedeflerine uyumlu projeler Kamu-Özel Sektör İşbirliği Finansal yükün paylaşımı ve projelerin desteklenmesi