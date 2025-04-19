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Ayrıca, 114 aranan şahıs yakalanarak adli mercilere teslim edildi.

655 şüpheli hakkında ise yoklama kaçağı olmaktan adli işlem yapıldı.

20 şüpheli hakkında uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan,

1 çalıntı otomobil ve

4 bin 589 adet uyuşturucu hap ,

İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Amirliği ekipleri, 12-18 Nisan 2025 tarihleri arasında gerçekleştirdikleri denetimlerde önemli sonuçlar elde etti. Yapılan çalışmalarda çok sayıda ruhsatsız silah, uyuşturucu madde ve çalıntı araç ele geçirildi.

İzmir’de Yunus timleri 12-18 Nisan arasında düzenlediği denetimlerde çok sayıda silah, uyuşturucu madde ve çalıntı araç ele geçirdi.

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