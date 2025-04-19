İzmir’de Yunus timleri 12-18 Nisan arasında düzenlediği denetimlerde çok sayıda silah, uyuşturucu madde ve çalıntı araç ele geçirdi.
İzmir'de Yunus timleri operasyonlarında büyük başarı
İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Amirliği ekipleri, 12-18 Nisan 2025 tarihleri arasında gerçekleştirdikleri denetimlerde önemli sonuçlar elde etti. Yapılan çalışmalarda çok sayıda ruhsatsız silah, uyuşturucu madde ve çalıntı araç ele geçirildi.
Ele geçirilenler listelendi
Gerçekleştirilen denetimlerde:
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7 ruhsatsız tabanca,
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5 ruhsatsız pompalı tüfek,
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6 kuru sıkı tabanca,
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4 bin 589 adet uyuşturucu hap,
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1267 gram narkotik madde,
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1 çalıntı otomobil ve
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1 çalıntı motosiklet ele geçirildi.
Şüphelilere yönelik işlem yapıldı
Denetimler kapsamında:
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20 şüpheli hakkında uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan,
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229 şüpheli hakkında uyuşturucu madde kullanmak suçundan,
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655 şüpheli hakkında ise yoklama kaçağı olmaktan adli işlem yapıldı.
Ayrıca, 114 aranan şahıs yakalanarak adli mercilere teslim edildi.
İzmir Yunus timleri operasyon verileri (12-18 Nisan)
|Ele Geçirilenler
|Miktar
|Ruhsatsız Tabanca
|7 adet
|Ruhsatsız Pompalı Tüfek
|5 adet
|Kuru Sıkı Tabanca
|6 adet
|Uyuşturucu Hap
|4.589 adet
|Narkotik Madde
|1267 gram
|Çalıntı Araç
|1 adet
|Çalıntı Motosiklet
|1 adet
|İşlem Yapılan Şüpheliler
|Sayı
|Uyuşturucu Madde Ticareti
|20 kişi
|Uyuşturucu Madde Kullanımı
|229 kişi
|Yoklama Kaçağı
|655 kişi
|Aranan Şahıslar
|114 kişi