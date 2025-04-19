İzmir’de Yunus timleri 12-18 Nisan arasında düzenlediği denetimlerde çok sayıda silah, uyuşturucu madde ve çalıntı araç ele geçirdi.

İzmir'de Yunus timleri operasyonlarında büyük başarı

İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Amirliği ekipleri, 12-18 Nisan 2025 tarihleri arasında gerçekleştirdikleri denetimlerde önemli sonuçlar elde etti. Yapılan çalışmalarda çok sayıda ruhsatsız silah, uyuşturucu madde ve çalıntı araç ele geçirildi.

Ele geçirilenler listelendi

Gerçekleştirilen denetimlerde:

Şüphelilere yönelik işlem yapıldı

Denetimler kapsamında:

  • 20 şüpheli hakkında uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan,

  • 229 şüpheli hakkında uyuşturucu madde kullanmak suçundan,

  • 655 şüpheli hakkında ise yoklama kaçağı olmaktan adli işlem yapıldı.

Ayrıca, 114 aranan şahıs yakalanarak adli mercilere teslim edildi.

İzmir Yunus timleri operasyon verileri (12-18 Nisan)

Ele Geçirilenler Miktar
Ruhsatsız Tabanca 7 adet
Ruhsatsız Pompalı Tüfek 5 adet
Kuru Sıkı Tabanca 6 adet
Uyuşturucu Hap 4.589 adet
Narkotik Madde 1267 gram
Çalıntı Araç 1 adet
Çalıntı Motosiklet 1 adet
İşlem Yapılan Şüpheliler Sayı
Uyuşturucu Madde Ticareti 20 kişi
Uyuşturucu Madde Kullanımı 229 kişi
Yoklama Kaçağı 655 kişi
Aranan Şahıslar 114 kişi