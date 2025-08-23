BAŞKAN ANIL YETİŞKİN TARİHÎ SALI PAZARI’NDA VATANDAŞLARLA BULUŞTU

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, her fırsatta halkın içinde yer almaya, vatandaşların sorunlarını yerinde dinlemeye ve birlikte çözüm üretmeye devam ediyor. Başkan Yetişkin, kentte uzun yıllardır süregelen bir geleneğin merkezi olan tarihî Salı Pazarı’nı ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Ziyaret boyunca Başkan Yetişkin, esnafın ve alışveriş yapan vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Samimi ve içten tavırlarıyla dikkat çeken Yetişkin, her yaştan vatandaşla birebir sohbet etti, sorunlarını, taleplerini ve önerilerini can kulağıyla dinledi. Görüşmeler sırasında vatandaşların belediye hizmetlerinden duyduğu memnuniyet sıkça dile getirilirken, Başkan Yetişkin de gösterilen güven ve destek için teşekkür etti.

"EFELER’İ BİRLİKTE YÖNETİYOR, BİRLİKTE GÜZELLEŞTİRİYORUZ"

Vatandaşlarla kurduğu bağ ile halkın takdirini kazanan Başkan Yetişkin, konuşmalarında Efeler Belediyesi’nin sosyal, kültürel ve temel hizmetlerine de değindi. Yetişkin, "Bizler sahada olmayı, hemşehrilerimizle yüz yüze konuşmayı, onların beklentilerini doğrudan duymayı önemsiyoruz. Efeler’i birlikte yönetiyor, birlikte güzelleştiriyoruz. Daha güvenli, daha konforlu, daha yaşanabilir bir Efeler için gece gündüz demeden çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Başkan Yetişkin’in Salı Pazarı ziyaretinde özellikle kadınlar, gençler ve yaşlı vatandaşlarla kurduğu sıcak diyaloglar dikkat çekerken, halktan gelen tebrik ve iyi dilekler de moral kaynağı oldu. Vatandaşlar, belediyenin bugüne kadar hayata geçirdiği sosyal yardımlar, temizlik hizmetleri, park düzenlemeleri ve kültürel etkinliklerden duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

Ziyarete, CHP Muğla Milletvekilleri Gizem Özcan ve Cumhur Uzun, CHP Aydın İl Kadın Kolları Başkanı Ayşe Özdemir, CHP Efeler İlçe Kadın Kolları Başkanı Özlem Ekiz ve parti üyeleri de Başkan Yetişkin’e eşlik etti.