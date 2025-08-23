İzmir’in Karabağlar ilçesinde, AK Parti İlçe Başkanlığı şehit aileleri ve gaziler için özel bir program düzenledi. Programa AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Karabağlar İlçe Başkanı Hüseyin Uzun ve meclis üyeleri katıldı. Etkinlikte birlik ve beraberlik mesajları öne çıktı.

Çelebi güven mesajı verdi

Toplantıda konuşan Çelebi, devletin güçlü duruşunu vurgulayarak şunları söyledi:

“Güçlü ve huzurlu bir Türkiye, milletimizin tavizi değil, özgüvenidir. Bin yıllık kardeşliğimizin arasına sokulan nifak tohumlarını temizlemenin yoludur. Bu mücadelede en büyük zafer, şehit ailelerimiz ve gazilerimizindir. Zafer Mehmetçiğe aittir.”

Mavi bere ile sembolik mesaj verdi

Çelebi, konuşması sırasında başına mavi bere taktı ve sembolizmi açıkladı:

“‘Mavi bere düşmez yere’ der Mehmetçik. Berenin sağa yatık olması, sağa yatmayı ifade eder; ipler ise kefenimizin iplerini temsil eder. Mehmetçik, şehadetini başının üzerinde taşıyan insanlardır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve aziz milletimiz adımlarını kararlılıkla atıyor.”

Cumhurbaşkanının sözlerini hatırlattı

Çelebi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözlerini hatırlatarak sürecin şeffaf ve adil yürütüleceğini vurguladı:

“Bu sürecin hiçbir noktasında pazarlığa, müzakereye veya tavize yer verilmemiştir. Şehitlerimizin ruhunu, ailelerini ve gazilerimizi incitecek adım atılmamıştır, atılmayacaktır. Süreç şeffaf ve açık yürütülecek, kazanan Türkiye olacaktır.”

İlçe başkanı şehit ailelerine mesaj verdi

AK Parti Karabağlar İlçe Başkanı Hüseyin Uzun da şehit ailelerine seslenerek şunları söyledi:

“Kıymetli şehit ailelerimiz, en değerli varlıklarınızı vatan için feda ettiniz. Her daim yanınızda olmayı, sevincinizi ve derdinizi kendi değerimiz bilmek en önemli görevimizdir. Aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, tüm ailelere sabır diliyorum.”

Program, şehit aileleri ve gaziler arasında birlik ve güven mesajlarının öne çıktığı anlamlı bir etkinlik olarak tamamlandı.