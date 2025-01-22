CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, Zafer Partisi İzmir İl Başkanı Naşit Birgüvi’yi ziyaretinde demokrasiye karşı atılan tüm hamlelerde CHP’nin destek verdiğine işaret ederek “Ülkenin demokrasinin susturulması ilgili bir eylem varsa CHP orada olacak” dedi.

Haber Ekspres Gazetesi’nden Turgay Kılıç’ın haberine göre, Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ’ın tutuklanmasının ardından dayanışma gösteren CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, Zafer Partisi İzmir İl Başkanı Naşit Birgüvi’yi ve parti heyetini ziyaret etti. İki başkanın dayanışma hamlesini yoğun sayıda gazeteci takip etti. Zafer Partili Başkan Birgüvi, CHP’li Başkan Aslanoğlu’nu 26 Ocak Pazar Günü İzmir Mitingi’ne davet etti. Başkan Aslanoğlu, bu daveti geri çevirmeyerek “Dün burada olmayı çok arzulardık, dün Istanbul’da il başkanları toplantıları vardı. Orada başlayan toplantının başlamasıyla bitmesi bir oldu. Ülkenin demokrasinin susturulması ilgili bir eylem varsa CHP orada olacak” şeklinde karşılık verdi.

"Her sabah acı haberle uyanıyoruz"

CHP’li Başkan Aslanoğlu ve heyeti, Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ’ın Antalya’daki konuşmasında ‘halkı kin ve düşmanlığa sevk etmek’ suçundan açılan davada tutuklama kararının verilmesi üzerine Zafer Partisi İl Başkanı Birgüvi’yi ziyaret etti. Aslanoğlu, yaptığı konuşmada “Her sabah başka bir avcı ve kötüyle uyanıyoruz. Esenyurt Belediyesi kayyımıyla ilgili başka bir ilçe başkanı ve yönetimimiz yönlendirirken Beşiktaş Belediyesi kayyımını duyunca bunun için başka bir heyet oluşturduk. Her şey çok hızlı ve üst üste gelişti. Bugün de sayın başkan Birgüvi ve Zafer Partisi’nin de yanında olmak istedik. Genel başkanın gözaltına alınmasını kabul edilemezken tutuklanması da ülke demokrasisi için kabul edilemez. Ülkedeki baskı o kadar akıl almaz bir hale geldi ki totaliler ve tek adam rejimi ise tüm ülkenin üzerinde baskı kuruyor. Belediye başkanlarımıza, eski genel başkanımız ve yeni genel başkanımız da davalık oldu. Ülke tarihinde ilk defa bir genel başkanın tutuklanmasıyla karşılaştık” dedi.

"Çok seslilik bunu gerektiriyor"

CHP’li Aslanoğlu, siyasi partilerin çok seslilik olmasına dikkati çekere “Ben ve örgütlerden sorumlu üç arkadaşım burada. Bizler, Zafer Partisi ile belki memleket meselelerinin bir çoğunda aynı düşüncede değiliz. Çok seslilik bunu gerekiyoruz. Bizler kendi doğrularımızı da savunacağız ama demokrasi ise farklı fikirlerin kendi sesine, düşüncesine imkan verir. Memleketin diğer meselelerinde kendi inandığımız doğruları, Zafer Partisi ise kendi doğrularını anlatmaya devam edecek. Bu konuda ise kim olursa olsun, ne olursa olsun demokrasi safında yerimizi almalıyız. Ülke kendi istedikleri çıkar ilişkileri dışında herkesi hapse atmaya hazır bir iktidar var. Adaleti de politikalarının bir maşası olarak kullanıyorlar. CHP İl örgütü olarak tehditlerinden korkmuyoruz. Otokrasi ve tek adamlık rejimleri hep bu adımları atar. Tüm vatandaşlarımıza ve topluma bir korku ikliminin inşa edildiğini bilmeliyiz” şeklinde konuştu.

"Muhalefet desteğini taktirle karşılıyoruz"

Zafer Partisi İzmir İl Başkanı Birgüvi, zor süreçlerden geçtiğinin altını çizerek “Adliye koridorunda başlayan muhalefet dayanışmasını da taktirle karşılıyoruz. Genel başkanımızın adliye salonlarında ifadesi sırasında genel başkanlar ve millet vekilleri tarafından böylesi bir sahiplik görmesi ise ülkenin demokrasinin güçlü kalmasında en güçlü mesajdır. Dün adliye salonunda başlayan adliye salonundaki beraberliğin ileriki süreçlerde devam etmesini isteriz. Bundan böyle bizim bu iktidara karşı birlikteliğimiz toplumun temsil eden partiler olarak tek güç olmak gibi bir yaklaşıma girmediğimizde her zaman ezilenler olacağız. Ezilen aslına hukuktur, demokrasidir. Bugün Türk insanına güven vermeyen bir hükümet ve demokrasi var. Korku imparatorluğunun da vatandaşı sindirmeye yönelik bir hamle olduğunu görüyoruz. Bizim artık bir şeyler yapmak gibi zorunda olduğumuzu hatırlatıyor. Yaklaşımınız bizlere cesaret verdi. Söylediklerimizin arkasında olacağız. Atatürk ve cumhuriyet değerlerine harfiyen bağlıyız. Bunu da yaşatmak için yeni yüzyılda bunları var etmek isteyen bir siyasi partiyiz. Neden birlikte zaman zaman bir ve bütün olmayalım? Bu şehirden başlayan bu ilk adım da genel başkan ve genel merkezlerimize bir ufuk çizer. Karşı devrimci mantıkla ve Atatürk’ün kurduğu cumhuriyet değerlerine karşı bir savaşla karşı karşıyayız” dedi.

"Özdağ’ı Demirtaş’la eşdeğer tutmak doğur değil"

Zafer Partili Birgüvi, HDP tutuklu eski Eş Genel Başkanlarından Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ın Ümit Özdağ ile bir tutulmamasına dikkati çekerek “Özdağ ile Figen ve Demirtaş’ı bir tutulamaz. Bir taraftan terör örgütü uzantısı gibi hareket eden siyasi bir parti. Özdağ ise hiçbir şekilde teröre karışmadı, terörist örgünün arkasında duran biri değildir. Zaman zaman ise yanlış uygulamalarla da her ne kadar belirli örgütlerle iktisatlı olsalar da haksızca ceza evlerine atılmalar, yargının siyasi her tarafından sopa olarak kullanıldığı süreçler de yaşadık. Bunlara da karşıyız. Terör örgütüyle işbirliği içinde olan kişiler, siyasi parti temsilcisi olsalar da Özdağ gibi eş değerde bulunmamız doğru olmaz” şeklinde konuştu.

"Bu süreçler masum değil"

Zafer Partisi İzmir İl Başkanı Naşit Birgüvi, Bornova Cumhuriyet Meydanı’nda 26 Ocak’ta yapılacak ‘Mehmetçik Katillerine Af Yok’ programı hakkında, “Çağrıda bulunayım başkanımız da burada. Milletvekillerinin de isteriz ki burada bu çağrımıza yanıt verip katılmaları. Bu ülkede on binlerce şehidin olduğu ülkede bir miting olacak. Bu konuda ise çok seslilik önemli. Her parti bizim gibi düşünmeyebilir. Bizim gibi hareket edecekler de bilir bu miting bir parti mitingi değil. Değerli başkanım ise Suriye’deki olayların da içeride tetiklediğini belirtmişti. Bizler de buna inananlardanız. Bu süreçler masum değil. Terörist başının affedilmesi de bazı talimatlarla uygulanan bir süreç. Susturulmak istenen Özdağ ise, ülkeyi yöneten, rahtsız olduğu bir saray da değil, başkentleri de rahatsız etiği için demokrasi ve hukuku da çiğneyen bir yapı var” ifadelerine yer verdi.