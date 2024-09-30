Ankara Polatlı’da yavru bir köpeği dirgenle öldürmek suçlamasıyla tutuklanan Murat Sefer Aksoy, bugün hakim karşısına çıktı. Olay, Polatlı ilçesi Çimenceğiz Mahallesi'nde 30 Ağustos'ta yaşanmıştı. Polatlı 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada savcılık, sanığın "evcil hayvanı kasten öldürme" suçundan 6 aydan 4 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını ve Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesi uyarınca bazı haklardan mahrum bırakılmasını talep etti.

Akli Denge Savunması Yaptı

Sanık Murat Sefer Aksoy, mahkemede verdiği savunmada, akli dengesinin yerinde olmadığını ileri sürdü. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 24 Ekim tarihine erteledi.