Geçen sezonun namağlup şampiyonlu Bayer Leverkusen bu sezona istediği gibi giriş yapamadı. Alman ekibi ligde oynadığı 5 karşılaşmada 3 galibiyet 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken UEFA Şampiyonlar Ligi ilk haftasında ise Feyenoord'u 4-0 geçmeyi başarmıştı. Bayer Leverkusen, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. haftasında kendi sahasında İtalyan devi Milan'ı konuk ediyor. Deplasman ekibi Milan ise geçen sezon sonu şampiyon teknik adam Stefano Pioli'yi gönderip yerine Francisco Fonseca'yı getirmişti. Çizme ekibide ligde oynadığı 6 karşılaşmada 3 galibiyet 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile Serie A'da 3. sırada yer alıyor.

Bayer Leverkusen-Milan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. haftasında Bayer Leverkusen kendi sahasında Milan'ı konuk edecek. BayArena'da oynanacak maç 1 Ekim Salı günü saat 22.00'da başlayacak. Mücadele Tabii Spor 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.