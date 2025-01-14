Baykar, uzay teknolojileri alanında tarihi bir adım atarak, geliştirdiği ilk uydusunu başarıyla yörüngeye gönderdi. Şirketin iştiraki Fergani Uzay tarafından geliştirilen “FGN-100-d1” isimli uydu, SpaceX’in Falcon 9 roketiyle uzaya taşındı. Bu başarı, Türkiye’nin uzay teknolojilerindeki etkisini artıracak küresel bir adım olarak kayda geçti.

Uzaya açılan kapı

Baykar’ın ilk uydusu olan FGN-100-d1, SpaceX’in Transporter-12 misyonu kapsamında ABD’nin California’daki Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü’nden yörüngeye gönderildi. Uydu, SpaceX’in roketiyle birlikte 131 faydalı yük ile uzaya taşındı. Bu fırlatma, Türkiye’nin uzaydaki varlığını pekiştiren bir kilometre taşı oldu.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, uzay projelerine dair hedeflerini daha önceki açıklamalarında dile getirmişti. Bayraktar, “20 yıllık hedeflerimizi tamamladıktan sonra, uzay çalışmalarına başladık ve bu projeyle küresel bir konumlama sistemi kurmayı amaçlıyoruz” ifadelerini kullandı. Fergani projesi, Baykar’ın uzay alanındaki ilk somut adımını temsil ederken, Türkiye’nin uzay teknolojilerindeki bağımsızlık vizyonunu da güçlendirmektedir.

SpaceX ile stratejik ortaklık

Baykar’ın FGN-100-d1 uydusu, Türkiye’nin önemli uydu projelerini uzaya taşıyan SpaceX ile işbirliği sayesinde fırlatıldı. SpaceX’in Falcon 9 roketi, bu uyduyu güvenli bir şekilde yörüngeye taşıyarak Baykar’ın uzay yolculuğu için kritik bir işbirliği sağlamış oldu. Fergani projesi, Türkiye’nin teknoloji ve uzay alanındaki bağımsızlığını artırma adına çok önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Baykar, bu uyduyla küresel çapta yer belirleme ve konumlama sistemlerinin geliştirilmesine katkı sağlamayı amaçlıyor. Fergani projesi, yalnızca Baykar için değil, Türkiye’nin uzay teknolojilerine olan katkısının güçlenmesi ve küresel oyuncular arasında yer alması açısından da kritik bir adım olarak öne çıkıyor.