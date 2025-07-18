İzmir Büyükşehir Belediyesi, Konak ve Bayraklı ilçelerinde kurduğu portatif yüzme havuzlarıyla, 7-13 yaş arası çocuklara ücretsiz yüzme eğitimi vermeye başladı. Projeyle yaz tatilini verimli geçiren çocuklar hem eğleniyor hem yüzme öğreniyor.



İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden yaz sürprizi

İzmir Büyükşehir Belediyesi, sporun yaygınlaşması ve çocukların suyla buluşması amacıyla portatif havuz uygulamasını hayata geçirdi. Konak Pazaryeri Mahallesi ile Bayraklı Cengizhan Mahallesi’nde kurulan havuzlar, iki ay boyunca hizmet verecek.

Velilerin ve çocukların büyük ilgi gösterdiği havuzlar sayesinde birçok çocuk hem serinleme fırsatı buluyor hem de yüzme öğreniyor.

“Spor kenti İzmir vizyonunun parçası”

İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde görev yapan spor eğitmeni ve yüzme koordinatörü Sami Yetkil, uygulamanın spor kenti İzmir vizyonunun bir uzantısı olduğunu söyledi.

“Ekonomik olarak dezavantajlı mahallelerdeki çocuklara yüzme eğitimi veriyoruz. Onların hem öğrenmesini hem de yazı keyifle geçirmesini amaçlıyoruz,” dedi.

Hedef: 3 bin çocuğa yüzme eğitimi

Havuzların iki ay boyunca açık kalacağını belirten Yetkil, “Her ay yaklaşık 1.500 çocuğa yüzme eğitimi vermeyi hedefliyoruz. Toplamda 3 bin çocuk bu hizmetten yararlanacak. Gelecek yıl daha fazla mahalleye ulaşmak istiyoruz,” ifadelerini kullandı.

Veliler memnun, çocuklar mutlu

Veliler de uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Veli Sultan Kaya, “Çocuklar arkadaşlarıyla eğleniyor, özgüven kazanıyor. Bu hizmet için teşekkür ederiz,” dedi.

Bir başka veli Canan Gördeli ise “Çok sıcak bir yaz geçiriyoruz. Havuzlar serinlemeleri için harika. Kızımın yüzme becerisi gelişti. Her sene devam etmesini isteriz,” şeklinde konuştu.

“Yüzmeyi öğreniyorum, çok mutluyum”

Havuza gelen çocuklar da deneyimlerini paylaştı. Ecrin Evgi, “Mahallemize havuz geldiği için çok mutluyum. Yüzmeyi öğreniyoruz, hocalarımız çok iyi,” dedi.

Bir başka minik, Nehir Bulat ise “Kardeşimle birlikte geliyoruz, çok eğleniyoruz. Ücretsiz olması da çok iyi. Her yaz gelmeye çalışacağız,” diyerek memnuniyetini aktardı.