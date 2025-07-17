Dünyanın en lüks yolcu gemilerinden biri olan Norwegian Viva, Yunanistan’ın Santorini Limanı’ndan Muğla’nın Bodrum ilçesine geldi. 3 bin 581 yolcu ve 1452 mürettebat taşıyan dev kruvaziyer, kente ilk kez demir attı.



Bodrum Kruvaziyer Turizminde Bir İlk

İtalya’da 2023 yılında yaklaşık 850 milyon dolara inşa edilen Norwegian Viva, 293 metre uzunluğu ve 44 metre genişliğiyle Bodrum Limanı’na yanaşan en büyük yolcu gemilerinden biri oldu. Sabah saatlerinde Santorini’den gelen gemi, akşam saatlerinde Rodos Limanı'na doğru hareket edecek.

3 Binden Fazla Turist Kenti Ziyaret Etti

Ağırlıklı olarak Amerikalı turistlerin yer aldığı 3 bin 581 yolcu, Bodrum merkezinde ve çevresinde çeşitli turistik gezilere katıldı. Gemide ayrıca 1452 kişilik mürettebat da bulunuyor. Dev kruvaziyer, 1646 kabinle toplamda 3 bin 950 yolcuyu ağırlayabilecek kapasiteye sahip.

70 Metrelik Deniz Canavarı

Yaklaşık 70 metre yüksekliğe ulaşan Norwegian Viva, son teknolojiyle donatılmış yapısıyla lüks yolculuk deneyimi sunuyor. Gemide restoranlar, açık hava tiyatroları, yüzme havuzları ve eğlence alanları bulunuyor.

Ekonomiye Katkı ve Turizmde Görünürlük

Bodrum Limanı’na yanaşan kruvaziyer gemiler, yerel ekonomiye ciddi katkı sağlıyor. Yetkililer, bu tür gelişmelerin Bodrum’un dünya çapında tanınırlığını artırdığını vurguluyor.