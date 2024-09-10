İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde, düğün konvoyu trafiğin akışını engelleyerek büyük bir risk oluşturdu. Sivil Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerinin hızlı müdahalesiyle, trafik kurallarını ihlal eden dört sürücüye toplam 13 bin 800 lira idari para cezası uygulandı.

Trafiği tehlikeye düşüren düğün konvoyu: Ceza yağdı

7 Eylül Cumartesi günü, Bayrampaşa ilçesinde meydana gelen olayda, O-3 Avrupa Otoyolu Hal Otogar Bağlantı Yolu üzerinde düğün konvoyu yaparken trafikte aksamalara neden olan sürücüler İstanbul Emniyet Müdürlüğü Sivil Trafik Şube Müdürlüğü tarafından tespit edildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından harekete geçen ekipler, konvoydaki dört sürücüyü belirleyerek gerekli cezai işlemleri başlattı.

Uygulanan idari para cezaları

Trafik güvenliğini tehlikeye sokan ve düzeni bozan sürücülere, çeşitli ihlaller nedeniyle toplam 13 bin 800 lira ceza kesildi. İhlal maddeleri arasında trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili yönetmeliklere uymamak, kol ve grup halinde trafik akışını engellemek, yakın takip ve hız sınırını aşmamak gibi kurallar yer aldı. Ayrıca, saygısızca araç kullanma suçundan da ceza uygulandı.

Adli işlemler başlatıldı

Cezaların yanı sıra, söz konusu dört sürücünün "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adli işlemlerinin başlatıldığı ve Cevatpaşa Şehit Burak Bülbül Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edildikleri öğrenildi. Bu durum, trafik kurallarına uyumun önemini bir kez daha gözler önüne serdi.