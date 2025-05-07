Uzman Psikolog Begüm Mandev, ilk kişisel resim sergisini Kemeraltındaki Antikacılar Çarşısı Sanat Galerisi’nde açtı.

“Kıyıda” ismini verdiği sergide, gezdiği, gördüğü ve ilham aldığı çeşitli deniz kıyılarının güzelliklerini tuval üzerine yağlı boya ve akrilik olarak aktardığını belirten Mandev “Çocukluğumdan beri hem fotoğraf çekmekte hem de resim yapmaktayım, seyahat ettiğim Muğla, Çanakkale, Bozcaada , Yunanistan’daki deniz kıyısı güzelliklerinin önce fotoğraflarını çektim daha sonra da tuvale aktardım” dedi

Begüm Mandev

15 adet resimle ilk kez kişisel sergi açan Begüm Mandev’in sergisini gezen ünlü sanatçılar, Mandev’in başarılı psikolog olmasının yanında sanat alanında da başarılı olduğunu belirterek “ Begüm hanım , resmi sadece hobi olarak değil, profesyonelce yaparsa resme devam ederse Türk resim sanatı yeni bir sanatçı kazanır” dediler.

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