8 Mayıs 2025 Perşembe günü Denizli'de hava güneşli olacak. Sıcaklıklar artış gösteriyor, yağış beklenmiyor. Saatlik hava tahmini haberimizde.
8 Mayıs Perşembe günü Denizli'de hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, 8 Mayıs 2025 Perşembe günü Denizli'de hava güneşli olacak. Gün boyunca yağış beklenmiyor. Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.
Günün en yüksek sıcaklığı 32°C, en düşük sıcaklığı ise 17°C olarak ölçülmesi bekleniyor. Nem oranı %23 ile %51 arasında değişecek. Rüzgarlar güney yönünden saatte 13 km hızla esecek.
Özellikle öğle saatlerinde güneş ışınlarına doğrudan maruz kalacak vatandaşların, koruyucu önlemler alması öneriliyor.
Saatlik Denizli hava durumu tahmini (8 Mayıs 2025)
|Saat
|Sıcaklık
|Durum
|Rüzgar Hızı
|06:00
|17°C
|Açık
|8 km/s
|09:00
|22°C
|Güneşli
|10 km/s
|12:00
|28°C
|Güneşli
|12 km/s
|15:00
|32°C
|Güneşli
|13 km/s
|18:00
|29°C
|Açık
|11 km/s
|21:00
|24°C
|Açık
|9 km/s
|00:00
|20°C
|Açık
|7 km/s
Kaynak: HABER MERKEZİ