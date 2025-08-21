Ünlü televizyoncu Defne Samyeli ve mimar Eren Talu’nun kızı Derin Talu, yaptığı açıklamalar ve paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. Daha önce katıldığı bir programda sevgili adaylarından “CV” istediğini söyleyerek çok konuşulan Talu, bu kez yeni aşkıyla magazin gündemine oturdu.

“Burnumu yaptırmak istiyorum ama…”

Genç isim geçtiğimiz aylarda katıldığı bir YouTube programında yalan makinesine bağlanarak çarpıcı açıklamalar yapmıştı. “Kendinle barışık olmadığın bir durum var mı?” sorusuna, burnunu yaptırmak istediğini ama fazla estetikli görünmekten çekindiğini söyleyerek yanıt vermişti. Talu, aynı programda dış görünüşüyle ilgili de dikkat çeken ifadeler kullanmış ve “Benim suratım eskortumsu durmaya çok müsait” sözleriyle gündeme oturmuştu.

Romantik pozlarla aşk ilanı

Talu, şimdilerde ise yeni ilişkisini gözler önüne serdi. Sosyal medya hesabından sevgilisiyle çekildiği romantik kareleri paylaşan genç isim, uzun süren yalnızlık dönemini geride bıraktığını duyurdu. Paylaşımlarda Talu’nun sevgilisinin yanağına öpücük kondurduğu kare dikkat çekti.

Sosyal medyada yorum yağdı

Talu’nun bu paylaşımları kısa sürede gündem olurken, takipçileri esprili yorumlar yaptı. Birçok kullanıcı “Demek ki sonunda aradığı CV’yi buldu” ifadeleriyle genç ismin yeni ilişkisini değerlendirdi.