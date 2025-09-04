Bina rayiç bedellerinde son dönemde yaşanan inanılmaz artış, vatandaşı olduğu kadar belediyeleri de heyecanlandırmıştı. Zira yüzde 500’lere, hatta bazı büyükşehirlerde yüzde 1400’lere ulaşan artış, belediyelerin kasasına ciddi bir ek gelir olarak yansıyacaktı. Haliyle pek çok belediye, 2026’dan itibaren bu “uçuk rayiçler” üzerinden hesaplanacak emlak vergisiyle bütçesinde rahatlama yaşayacağını düşünüyordu.

Ama evdeki hesap çarşıya uymayacak gibi görünüyor. AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir’in yaptığı açıklamalar, belediyelerin beklentilerini bir anda boşa çıkardı. Demir, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla emlak vergisi artışlarına fren geleceğini ve Ekim ayında Meclis’e sunulacak düzenlemeyle vatandaşı koruyacak bir formül üzerinde çalıştıklarını duyurdu.



İki Yöntem Masada

Demir’in sözleri açık: Ya arsa birim fiyatlarına sınırlama getirilecek ya da ortaya çıkan emlak vergisi, mevcut vergilerle kıyaslanarak belli bir oranda sınırlandırılacak. Her iki durumda da belediyelerin rayiç bedellerden doğan “ek gelir rüyası” suya düşmüş olacak.



Tepki Dalga Dalga Yayılıyor

Vatandaş zaten dava hazırlığında. Rayiç bedellerin piyasa gerçeklerinden kopuk biçimde şişirilmesi, yalnızca emlak vergisi yükünü artırmıyor; aynı zamanda toplumsal bir huzursuzluk dalgasına da yol açıyor. Belediyeler bu artışlara sevinmiş olabilir ama hükümet, vatandaşın sırtına bindirilecek bu yükü görmezden gelmeyecek.

Kemalpaşa’dan Türkiye’ye

Biz bu köşede defalarca yazdık: Hem Kemalpaşa’da hem de ülke genelinde rayiç bedeller makuliyet sınırlarını çoktan aşmış durumda. Şimdi iktidar da bu tabloyu görerek adım atıyor. Belediyeler açısından belki bir hayal kırıklığı ama vatandaş açısından nefes aldıracak bir gelişme.



Sonuçta mesele çok basit: Rayiçler şişirilirse, vergiler de vatandaşın belini büker. Vatandaşın ödeyemeyeceği bir vergi, ne belediyeye gelir sağlar ne de devlete itibar. Şimdi top Meclis’te. Ekim ayında çıkacak düzenleme, hem belediyelerin hevesini kursağında bırakacak hem de vatandaşa “vergide adalet” umudunu yeniden hatırlatacak.