Bergama Belediye Başkanı Prof. Dr. Tanju Çelik, görevinin ilk yılında yapılan çalışmaları anlattı: “Ayağımızı yorganımıza göre uzatıp hizmete devam edeceğiz.”

Başkan Tanju Çelik’ten bir yıllık hizmet raporu

Bergama Belediye Başkanı Prof. Dr. Tanju Çelik, görev süresinin birinci yılında belediyenin mali durumundan hayata geçirilen projelere kadar pek çok konuda değerlendirmelerde bulundu. Başkan Çelik, “Yatmak yok. Bergama için çalışmaya devam” mesajıyla hizmet odaklı belediyecilik anlayışının altını çizdi.

“700 milyon TL borçla devraldık, 300 milyon TL’si ödendi”

Başkan Çelik, göreve geldiklerinde belediyenin 700 milyon TL’ye yakın borcu olduğunu belirterek, “300 milyon TL’den fazlasını SGK ve Vergi Dairesi’ne ödedik. Bu ekonomik durum siyasi baskı aracı olarak kullanılmamalı” dedi. Belediyede tasarruf politikası yürüttüklerini kaydeden Çelik, çöp ihalesinde yıllık 30 milyon TL tasarruf sağlandığını da vurguladı.

Altyapıdan sosyal projelere geniş yelpazeli hizmetler

Çelik, 90 km imar yolu, 150 km üretim yolu ve 10 km’ye yakın asfalt yaması yapıldığını belirtti. Yeni projelendirilen Çamlıpark’ın hizmete açıldığını ve Hayvan Barınağı Projesi’nin tamamlanmak üzere olduğunu duyurdu.

GES’ten elektrik üretimi, hayvan barınağı ve sosyal yatırımlar

2024 yılında Güneş Enerji Santrali’nden 2 milyon kWh elektrik üretildiğini ifade eden Başkan Çelik, bu enerjinin belediye bünyesindeki tüketim noktalarına aktarıldığını söyledi. Eğitim ve kalkınma projeleri için 10 milyon TL kaynak ayrıldığını, çevreye duyarlı, sağlıklı ve sosyal belediyecilik anlayışının sürdüğünü dile getirdi.

Uluslararası iş birlikleri ve kültürel etkinlikler

Bergama Kermesi, paneller, söyleşiler ve ödül törenleriyle kültürel faaliyetlere ağırlık verdiklerini ifade eden Başkan Çelik, çeşitli ülkelerden akademisyenler ve diplomatlarla iş birliği gerçekleştirdiklerini belirtti. Bergama'nın uluslararası tanıtımı için çalışmaların süreceğini kaydetti.

“30 MİLYON TL TASARRUF YAPTIK”

“18 merkez 119 köy olmak üzere toplam 137 mahallesi olan Bergama’mızın sosyo-ekonomik ve coğrafi çeşitliliğini göz önünde bulundurarak Zeytindağ, Yuntdağ, Göçbeyli, Bölcek, Kozak, Madra özelinde tüm Bakırçay Havzası’na hizmet götürebilmek için gece gündüz çalışıyoruz” diyen Başkan Çelik, “Eğitime yardım ve yerelde kalkınmaya destek olarak projelendirilen yardımlarımız 10 Milyon TL meblağını bulmuştur. Yasal mevzuat ile uyum içinde hayvan dostlarımızın yaşamlarını daha rahat bir yaşam sürmeleri, daha iyi ve uygun muameleye tabi olmalarını garanti altına almakla birlikte acı, ıstırap ve eziyet çekmelerine karşı bir koruma kalkanı oluşturan Hayvan Barınağı Projemizi tamamlamak üzereyiz. Bu kapsamda, Zabıta Müdürlüğümüz bünyesinde hizmet vermekte olan Veteriner Hekimimiz aracılığıyla barınakta bulunan ve barınağa yeni alınan hayvanlarımıza aktif hizmet sunmaktadır. Bergamamız’a yakışır bir hale getirmek üzere Çamlıpark’ı yeniden projelendirdik. Yeni oyun grupları, macera parkuru ve sosyal donatı alanları, kafeterya ve restoranı bulunan Çamlıpark’ın alt ve üst yapısal tasarımını tamamladık ve açılışını yaptık. Bergamamız’da çiftçimize destek olmak üzere üretim yollarını yapıyor, kentimizin çehresini güzelleştirmek ve daha güzel yarınlara taşımak için şehir içi yollarımızı yeniliyoruz. Bu ekonomik darboğazda dahi yaklaşık 90 km imar yolu yapılmış, 150 km’ye yakın üretim yolu inşa edilmiş ve neredeyse 10 km’ye yakın asfalt yol yaması tamamlanmıştır. Bunların yanı sıra, genel çerçevede kilit parke ve tretuvar tamiri, sıva boya ve seramik döşeme işleri ise bir devamlılık çerçevesinde devam ediyor. Önceki yönetimden devraldığımız borçlara imzalanan yüksek meblağlı çöp ihalelerinin de eklemeden geçmemek lazım. Geçen dönem yapılan çöp ihalesini yarı fiyatından az bir rakama yeniledik ve yıllık 30 Milyon TL tasarruf yaptık” diye konuştu.

‘ÇEVRECİ, KAPSAYICI, SAĞLIKLI, SOSYAL VE EKONOMİK’

Başkan Tanju Çelik şöyle devam etti: “Güneş Enerjisi Santralimiz’in 2024 yılında yaklaşık 2 Milyon kWh (KiloWattSaat) elektrik üretilmiş ve bu belediyemiz bünyesinde bulunan 12 elektrik abonesinin tüketimlerine karşılık mahsup edilmiştir. Buradan hareketle de şunun rahatlıkla söyleyebilirim ki, Bergama Belediyesi, yönetimim dönemimde çevreci, yeşil, kapsayıcı, sağlıklı, sosyal ve ekonomik akılla yönetilen bir belediye olma yolunda ilerlemekteyiz.

88’incisini geride bıraktığımız Geleneksel Bergama Kermesi’mizin yanı sıra Belediyemizin Kültür Müdürlüğü, Özel Kalem Müdürlüğü ile ortak olarak bilimsel etkinlikler de dahil olmak üzere birçok panel, sempozyum, söyleşi ve Şakir Süter Ödül Töreni gibi ilçemizin değeri haline gelmiş etkinlik ve faaliyeti hayata geçirmiştir. Belediyemiz göreve gelişimizden bu yana Alman, İtalyan, Japon, Finlandiyalı akademisyen ve büyükelçi gibi yüksek seviyeli bürokratları ağırlamış, Bergama’nın uluslararası düzende mevcudiyetinin ve hakkındaki bilincin kuvvetlenmesinde önemli aşamalar kat etmiştir. Misyonumuz ve vizyonumuz doğrultusunda Bergamamızın ulusal ve uluslararası düzende hak ettiği yerlere gelebilmesi için bütün bürokratlarımız, çalışma arkadaşlarımız ve işçilerimizle sahada olacağız. Yatmak yok. Ayağımızı yorganımıza göre uzatıp yolumuza devam edeceğiz. Bergama için çalışmaya devam.”