17-20 Nisan'da düzenlenecek 14. Alaçatı Ot Festivali, gastronomi ve kültür etkinliklerinin yanı sıra ilk kez yapılacak ‘Açık Mikrofon Forumu’ ile dikkat çekecek.

Çeşme Belediyesi tarafından bu yıl 14. kez organize edilen Alaçatı Ot Festivali, 17-20 Nisan 2025 tarihlerinde Ege’nin doğal zenginliklerini, kültürel mirasını ve gastronomi çeşitliliğini ziyaretçilerle buluşturacak. Festival, bu yıl “Toprak, Zaman ve Tat” temasıyla dikkat çekerken, ilk kez düzenlenecek “Adalet için Açık Mikrofon Forumu” ile de fark yaratacak.

Gelenekten geleceğe Ot Festivali

Festival kapsamında “Kaya Koruğu” temasıyla Ege otlarının tanıtımı yapılacak.

“En Güzel Ot Yemeği”

“En Çok Ot Toplama” yarışmaları

Şefler Meydanı, Sanat Sokağı, Edebiyat Buluşmaları Bornova’da minikler hayal gücünü kitaplarla keşfetti

Ziyaretçiler yöresel lezzetler, sergiler, gastronomi atölyeleri ve konserlerle dolu dört gün yaşayacak.

'Adalet İçin Açık Mikrofon Forumu' ilk kez yapılacak

19 Nisan Cumartesi günü Alaçatı Amfi Tiyatro’da saat 19.00’da düzenlenecek forum, Çeşme Belediye Başkanı Lâl Denizli moderatörlüğünde gerçekleşecek. Forum, herkesin katılımına açık olacak ve toplumsal meselelerde sesini duyurmak isteyen ziyaretçilere kürsü imkânı sağlayacak.

Ünlü isimler sahne alacak

17 Nisan: İskender Paydaş & Orkestrası

18 Nisan: Zeynep Bastık

19 Nisan: Sertab Erener

Her akşam Alaçatı sokakları müzik ve eğlenceyle dolacak. Konserler, gastronomi turları ve açık hava etkinlikleriyle festival, katılımcılara dört gün boyunca kesintisiz kültürel bir şölen yaşatacak.