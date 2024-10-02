UEFA Avrupa Ligi ilk maçına Ajax deplasmanında çıkan Beşiktaş deplasmanda şok bir mağlubiyet ile aldı ve sahadan 4-0'lık skorla ayrıldı. UEFA Avrupa Ligi ikinci hafta maçında iç sahada Alman temsilcisi Eintracht Frankfurt'u konuk edecek olan temsilcimiz Beşiktaş, sahadan 3 puanla ayrılmak istiyor. Giovvani Van Bronckhosrt yönetiminde siyah beyazlılar ile ligde çıktığı karşılaşmalarda mağlubiyet yüzü görmeyen Bşeiktaş 6 maçta 5 galibiyet 1 beraberlik aldı ve bir maçı bay geçti. Beşiktaş bir maç eksiğiyle ligde 16 puanla 3. sırada bulunuyor. Zorlu Frankfurt maçı öncesi Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Al-Musrati, sezonu kapatan Necip Uysal ve UEFA Avrupa Ligi kadrosuna yazılmayan Oxlade Chamberlain forma giyemeyecek.

Deplasman ekibi Eintracht Frankfurt ise Dino Toppmöller yönetiminde çıktığı 5 karşılaşmada 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet alarak ligde Bayern Münih'in ardından 2. sırada bulunuyor. Eintracht Frankfurt, Avrupa Ligi ilk haftasında Viktoria Plzen ile kendi sahasında 3-3 berabere kalmıştı. Alman ekibinin İstanbul deplasmanı öncesi eksiği bulunmuyor.

Beşiktaş-Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş-Eintracht Frankfurt UEFA Avrupa Ligi 3 Ekim Perşembe saat 22:00'de başlayacak. Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele TRT 1 ekranından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.