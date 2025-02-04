Beşiktaş, Türkiye Kupası'nın 2. haftasında Kırklarelispor ile karşı karşıya gelecek. Süper Lig'in güçlü takımlarından Beşiktaş, kupada bir üst tura yükselmek için Kırklarelispor'u Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda ağırlayacak.
Beşiktaş ve Kırklarelispor'un kadroları
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Emirhan Topçu, Uduokhai, Masuaku, Salih Uçan, Chamberlain, Joao Mario, Muçi, Semih Kılıçsoy, Mustafa Hekimoğlu.
Kırklarelispor: Mithat Burak Sarı, Oğuz Çetinkaya, Erdoğan Kaya, Bedirhan Özyurt, Muhammet Raşit Yöndem, Semih Üstün, Taşkın Kartal, Hüseyin Eray Karataş, Erdem Dikbasan, Muammer Denizhan Taşkan, Okan Derici.
Beşiktaş, kupada ilerlemek için Kırklarelispor karşısında galibiyet arayacak. Mücadele, taraftarların büyük ilgisini bekliyor.