Beşiktaş, Türkiye Kupası'nın 2. haftasında Kırklarelispor ile karşı karşıya gelecek. Süper Lig'in güçlü takımlarından Beşiktaş, kupada bir üst tura yükselmek için Kırklarelispor'u Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda ağırlayacak.

Beşiktaş ve Kırklarelispor'un kadroları

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Emirhan Topçu, Uduokhai, Masuaku, Salih Uçan, Chamberlain, Joao Mario, Muçi, Semih Kılıçsoy, Mustafa Hekimoğlu.

Kırklarelispor: Mithat Burak Sarı, Oğuz Çetinkaya, Erdoğan Kaya, Bedirhan Özyurt, Muhammet Raşit Yöndem, Semih Üstün, Taşkın Kartal, Hüseyin Eray Karataş, Erdem Dikbasan, Muammer Denizhan Taşkan, Okan Derici.

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Beşiktaş, kupada ilerlemek için Kırklarelispor karşısında galibiyet arayacak. Mücadele, taraftarların büyük ilgisini bekliyor.

Kaynak: Haber Merkezi