CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, 6 Şubat depremlerinin ikinci yıl dönümünde TBMM'de yaptığı konuşmada, deprem felaketinin ardından yaşanan sorunlara dikkat çekti. Depremin ardından alınan önlemlerin yetersiz olduğunu vurgulayan Şevkin, imar barışı uygulamalarına da sert tepki gösterdi.

"53 bin 557 vatandaşımızı kaybettik"

Şevkin, konuşmasında depremin yıkıcı etkilerine değinerek, “Resmi rakamlara göre 53 bin 557 vatandaşımızı kaybettik ve 120 bin kilometrekarelik alanda etkili olan bir depremle karşı karşıya kaldık. 6 milyondan fazla insan doğrudan etkilendi ve 36 bin 932 bina yıkıldı. İki yıl geçti, peki ders aldık mı?" dedi.

"Özel iletişim vergisi kullanılmadı"

Deprem sonrası alınan önlemleri eleştiren Şevkin, yaklaşık 100 milyar liraya ulaşan Özel İletişim Vergisi’nin kentlerin dirençli hale getirilmesi için kullanılmadığını belirterek, İçişleri Bakanı'nın açıklamalarına atıfta bulunarak, yurt dışından gelen yardımların ne kadarının deprem bölgesinde kullanıldığını sorguladı.

Türkiye'deki yapı stokuna dikkat çeken Şevkin, "Yüzde 75’i ruhsatsız olan bir yapı stoku var. Deprem öncesi yıllarca uyardık, ama gerekli önlemler alınmadı. Fay Zonu Yasası teklifi reddedildi. Oysa Türkiye’de 25 il, 80’inden fazla ilçe ve 502 köy aktif fay zonu üzerinde bulunuyor" ifadelerini kullandı.

Şevkin, kentsel dönüşüm projelerinin hızla hayata geçirilmesi gerektiğini vurgulayarak, imar barışı ve affının derhal sona erdirilmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca, yapı denetiminin sağlanması gerektiğini ifade etti. "Afet yasalarının güncellenmesi gerekiyor. 7269 sayılı Afet Yasası 66 yıllık bir yasa, bu yasayı günümüz koşullarına uyarlamalıyız” dedi.

"Deprem bir beka sorunudur"

Son olarak, depremin Türkiye için bir beka sorunu olduğunu belirten Şevkin, "Türkiye’yi 23 yıldır yöneten AKP, ülkemizin başına gelmiş en büyük afet ve felakettir. Ülke hala depreme hazır değil" diyerek, hükümetin afetlere karşı yeterli tedbirleri almadığını dile getirdi.

CHP Milletvekili Müzeyyen Şevkin, imar barışı ve affı gibi düzenlemelerin derhal sonlandırılması gerektiğini ve ülkenin depreme karşı daha hazırlıklı hale getirilmesi gerektiğini bir kez daha yineledi.