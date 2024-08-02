Ortak basın toplantısı ile ezeli rekabet başladı

Beşiktaş ve Galatasaray, Turkcell Süper Kupa maçı öncesinde teknik direktörler Okan Buruk ve Giovanni van Bronckhorst ile kaptanlar Fernando Muslera ve Necip Uysal'ın katıldığı ortak bir basın toplantısı düzenledi. Bu toplantı, iki takımın da hazır olduğunu ve maçı kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını vurguladıkları önemli açıklamalara sahne oldu.

Muslera: "Yeni bir şampiyonluk için hazırız"

Galatasaray kaptanı Fernando Muslera, toplantıda yaptığı açıklamada sezona yeni bir şampiyonluk hedefiyle başladıklarını belirtti. Muslera, "Çok büyük bir rakibe karşı, Beşiktaş'a karşı mücadele edeceğiz. Çok çalıştık ve hazırlık dönemini iyi geçirdik. Ezeli rakibimize karşı mücadele etmek ekstra motivasyon veriyor" dedi.

Necip Uysal: "Takım olarak hazırız"

Beşiktaş kaptanı Necip Uysal, takım olarak iyi bir kamp dönemi geçirdiklerini ve Galatasaray'a karşı hazır olduklarını söyledi. Uysal, "Yarın çok önemli bir maça çıkacağız. Bütün takım bunun bilincinde. İyi bir kamp dönemi geçirdik. Galatasaray'ın bütün maçlarını izledik. Hocamız, onları iyi analiz etti" dedi.

Giovanni van Bronckhorst: "Kupayı kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız"

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst, Türkiye'deki ilk rekabetçi maçı için heyecanlı olduğunu belirtti. Bronckhorst, "İki takım da buraya hak ederek geldi. Bu maçları oynamayı, kupa kazanmayı her zaman istersiniz. Rakibimize saygı duyuyoruz ama taraftarın desteğiyle kupayı kazanmak için elimizden geleni yapacağız" dedi.

Okan Buruk: "Yarınki maçı kazanmak için elimizden geleni yapacağız"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Beşiktaş'ın son maçlarını analiz ettiklerini ve rakiplerinin neler yapabileceğini bildiklerini belirtti. Buruk, "Beşiktaş'ın son maçlarını analiz ettik. Rakibimizin neler yapabileceğini biliyoruz. Çok iyi bir takım. Hocaya da hoş geldin demek istiyorum. Onun için de hayırlısı olsun" dedi.

Yeni Süper Kupa formatı

Van Bronckhorst, Süper Kupa'nın dört takımla yabancı ülkelerde oynanmasına mantıklı baktığını ve sezon içinde yapılmasının daha iyi olacağını belirtti. Bu öneri, toplantının dikkat çeken konularından biri oldu.

Transferler ve hazırlıklar

Her iki teknik direktör de yeni transferlerin takıma katkı sağlayacağına inandıklarını ve hazırlık maçlarının önemini vurguladılar. Buruk, "Hazırlık döneminde maçlarda aldığımız sonuçların önemi yok. Oyuncuların performansını yukarı çekmeye çalışıyoruz" derken, Bronckhorst da "Oyuncularıma süre verdim, bize katkı sağladı" dedi.

Penaltı çalışmaları ve beklentiler

Okan Buruk, penaltı çalışmaları yaptıklarını ve Muslera'nın kurtarışlarının yeterli olacağını belirtti. Ayrıca, sezon başında polemik oluşturmaktan kaçınmak gerektiğini vurguladı.

Galatasaray ve Beşiktaş taraftarlarına çağrı

Necip Uysal ve Giovanni van Bronckhorst, Beşiktaş taraftarlarından Trabzonspor maçında olduğu gibi bir atmosfer beklediklerini söyledi. Okan Buruk ise Galatasaray taraftarlarına teşekkür ederek, "Herkes futbolu ve bu tür maçları özledi. Maçın kalitesini geçmesi için elimizden geleni yapacağız" dedi.