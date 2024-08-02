İzmir'de Uzundere'den Limontepe istikametine seyir halinde olan bir araç, Limontepe Kavşağı’na yaklaşık 250 metre kala sağ şeritte arıza yaptı.

Trafik yoğunluğu oluştu

Arıza yapan aracı yol dışına çekme çalışmaları devam ederken, bu noktanın gerisinde yaklaşık 1 kilometre uzunluğunda trafik yoğunluğu oluştu. Ekiplerin müdahalesi sürüyor ve trafiğin en kısa sürede normale dönmesi bekleniyor.

Alternatif güzergah önerisi

Bu güzergahı kullanacak sürücülerin, alternatif yolları tercih etmeleri trafik yoğunluğunu azaltmak açısından önem taşıyor.