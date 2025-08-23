Karşıyaka Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı sanatsal bir etkinlikle taçlandırdı. Karikatürist Kemal Buluş’un hazırladığı “Atatürk Portreleri Sergisi”, Galeri Alt’ta ziyaretçilerini ağırlıyor. Sergi, Atatürk’ün yaşamının farklı dönemlerine ışık tutan portrelerden oluşuyor ve 5 Eylül’e kadar gezilebilecek.

Galeri Alt ziyaretçileri ağırlıyor

Karşıyaka Belediyesi Ana Hizmet Binası’nın giriş katında bulunan Galeri Alt, hafta içi her gün 08.30-17.30 saatleri arasında sanatseverleri kabul ediyor. Sergide Ulu Önder’in liderliği, vizyonu ve Cumhuriyet devrimleri, sulu boya ve yağlı boya teknikleriyle sanatseverlere aktarılıyor.

Başkan Ünsal sanatla Atatürk’ü yaşattı

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, sergiye dair şunları ifade etti:

“Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü yalnızca tarihin sayfalarında değil, sanatın gücüyle bugünün kalbinde yaşatmak en büyük sorumluluğumuz. Bu sergiyle 30 Ağustos’un ruhunu, Atatürk’ün ilke ve devrimleriyle birleştirerek kentimizde yaşatıyoruz. Sanatla, düşünceyle, Atatürk’ün izinde yürüyen bir Karşıyaka için çalışmaya devam edeceğiz.”

Sergi, hem Karşıyaka halkı hem de sanatseverler için 30 Ağustos coşkusunu sanatsal bir bakışla yaşama fırsatı sunuyor.