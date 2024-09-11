Lige ve Avrupa'ya iyi bir giriş yapan Beşiktaş transferde hız kesmiyor. Siyah beyazlılar sol bek bölgesine Arthur Masuaku'nun alternatifini İtalya'da buldu. Bu hamle ile sol bekte rekabeti artırmak isteyen Beşiktaş Serie A takımı Napoli'de top koşturan Mario Rui'yi kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Kara kartal Portekizli için temaslarını sıklaştırdı.

Hedef Mario Rui

Napoli ile 2026 yılında sözleşmesi biten futbolcu için Beşiktaş'ın önceliği kiralık olarak kadrosuna katmak. Bu sezon transferde Portekizli etkisi görülen Siyah-Beyazlılar’da, transferin de bu isimle kapanması bekleniyor. Beşiktaş’ın, Daniel Amartey ve Jean Onana ikilisinden birini gönderip Mario Rui’yi kadrosuna katmayı planladığı ifade edildi.

Tavernier çıkmazı

Sağ bek pozisyonunda Svensonn ile forma rekabetini artıracak hamle peşinde olan Beşiktaş, Rangers forması giyen ames Tavernier için temasları sıklaştırdı. Ancak Rangers ekibinin bir takviye yapmadan Tavernier'in ayrılmasının zor gözüktüğü ifade edildi. İskoçya’da transfer penceresinin kapanmasının ardından Rangers’ın böyle bir takviye için ocak ayını beklemesi gerekiyor.

Wesley için iyi haber

Kanat bölgesine takviye yapmak isteyen Beşiktaş rotasını Brezilya’ya çevirmişti. Internacional takımında forma giyen Wesley Ribeiro Silva için girişimlerini sürdüren Siyah-Beyazlılar’ın bu transferi bitirmekte çalışmalarını sürdürüyor. Brezilya ekibinin 15 milyon Euro ile kapıyı açtığı ancak rakamın Beşiktaş'ın istediği seviyelere düştüğü öğrenildi.